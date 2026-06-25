Nova tendências das viagens de negócios: destinos dos profissionais neste verão, de acordo com a Holafly for Business

DUBLIN, June 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Durante anos, o mapa de viagens de negócios do mundo esteve concentrado nos centros financeiros e nas sedes corporativas. Os profissionais atualmente estão cada vez mais atraídos por destinos que combinam relevância econômica com o estilo de vida. Uma nova pesquisa da Holafly for Business revela que Espanha, Japão e Estados Unidos são os destinos que estão atraindo o maior número de viajantes de negócios neste verão, demonstrando uma mudança mais ampla na forma e no motivo das viagens a trabalho.

De acordo com o Summer Travel & eSIM Report 2026 da Holafly, a Espanha é o principal destino para viajantes de negócios neste verão, confirmando sua posição de um dos poucos países capazes de atrair viagens corporativas e de lazer em escala. O Japão ocupa o segundo lugar, seguido pelos Estados Unidos e pela França, destacando a importância contínua dos mercados que unem fortes ecossistemas de negócios com acessibilidade global.

A posição do Japão perto do topo do ranking demonstra sua crescente importância no cenário global de negócios, particularmente com o fortalecimento dos laços comerciais das empresas em toda a Ásia-Pacífico, uma das regiões de crescimento mais rápido para viagens de negócios.

Os Estados Unidos continuam sendo um dos destinos mais importantes do mundo para a mobilidade corporativa, devido à sua concentração de tecnologia, finanças e sedes multinacionais. França, Reino Unido, Canadá e Alemanha continuam a atrair forte demanda de viagens de negócios, enquanto os Emirados Árabes Unidos se destacam como um dos poucos destinos cujo interesse aparenta estar impulsionado principalmente pela atividade comercial. Apesar da sua presença limitada em rankings de lazer mais amplos, os Emirados Árabes Unidos continuaram a fortalecer sua posição de um centro global de finanças, tecnologia, comércio e eventos internacionais, particularmente nas cidades como Dubai e Abu Dhabi.

“As viagens de negócios hoje vão além de reuniões”, disse Alex Bryzowski, VP da Holafly for Business. “Os destinos que lideram nosso ranking unem a relevância econômica com a infraestrutura, acessibilidade e interesse internacional cada vez mais procurados pelos profissionais modernos.”

O mapa de viagens de negócios deixou de estar limitado somente aos locais onde as empresas operam, e passou cada vez mais a estar concentrado onde os profissionais querem passar seu tempo. Com a flexibilidade cada vez maior do trabalho e as viagens cada vez mais integradas à vida cotidiana, soluções como a Holafly for Business são fundamentais para que o profissional permaneça conectado, produtivo e seguro onde quer que o trabalho exija.

Os 10 Melhores Destinos de Viagem de Negócios para o Verão de 2026

Espanha Japão Estados Unidos França Itália Reino Unido Canadá Alemanha Emirados Árabes Unidos Grécia

Contato com a Mídia: press@holafly.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001209420)