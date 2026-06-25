Bitget Atualiza CFD Copy Trading Com Controles de Risco Personalizados

VICTORIA, Seychelles, June 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, introduziu grandes atualizações do seu sistema CFD Copy Trading, dando aos seguidores maior controle sobre o gerenciamento de risco por meio de novos modelos de dimensionamento de posições, configurações independentes de take-profit e stop-loss e controles avançados de exposição.

O copy trading tornou-se uma das maneiras mais populares de os usuários participarem dos mercados financeiros, possibilitando que os traders repliquem as estratégias dos participantes experientes do mercado. No entanto, com o aumento da adoção, muitos usuários têm tido dificuldades com os modelos tradicionais de copy trading, particularmente quando as diferenças na tolerância ao risco e no estilo de negociação criam uma exposição não intencional.

Para resolver essas dificuldades, a mais recente atualização da Bitget introduz dois novos modelos de dimensionamento de posição. No modo Fixed Ratio, os tamanhos das posições são ajustados automaticamente de acordo com o patrimônio relativo da conta do seguidor e do trader que está sendo copiado, reduzindo os riscos associados a diferença de capital. O modo Fixed Lot viabiliza que os seguidores definam um tamanho de posição predeterminado para cada negociação copiada, dando aos usuários um controle mais direto da sua exposição, independentemente do tamanho da ordem do trader.

A atualização também introduz configurações independentes de take-profit e stop-loss para os seguidores, para que os usuários possam estabelecer limites de risco pessoais separados do trader que eles seguem. Uma vez que um nível de lucro ou perda predefinido é atingido, as posições podem ser fechadas automaticamente com base nas configurações individuais do seguidor. Controles adicionais, incluindo limites máximos de lote de cópia e multiplicadores de lote personalizados, dão mais flexibilidade para usuários novos e experientes.

“Com o copy trading você abre mão do controle da sua conta”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “Cada vez mais sofisticados, os usuários querem a capacidade de se beneficiar dos traders experientes e gerenciar o risco de acordo com seus próprios objetivos. Essa atualização muda o copy trading da simples replicação de estratégia para uma experiência de negociação mais personalizada e controlada.”

Os aprimoramentos foram desenvolvidos em resposta ao feedback dos usuários e indicam uma mudança mais ampla do setor em direção a ferramentas de gerenciamento de riscos mais flexíveis. A participação cada vez maior dos traders nos mercados financeiros tradicionais e de criptomoedas aumenta a demanda por produtos que equilibrem a acessibilidade com maior controle sobre a alocação de capital e a exposição ao risco.

O lançamento dá seguimento à expansão contínua da Bitget da sua oferta de CFDs dentro do ecossistema Universal Exchange, que reúne criptomoedas, ações, commodities, produtos de câmbio e derivativos em um ambiente de negociação unificado. No início deste mês, a Bitget foi reconhecida como a " Melhor Plataforma Global de Negociação de Multiativos " na Online Trading Expo, o primeiro prêmio da empresa no setor de CFDs, indicando o crescente reconhecimento da indústria da sua estratégia de negociação de multiativos. Com o fortalecimento dos recursos de gerenciamento de risco no copy trading, a Bitget dá continuidade ao aprimoramento das suas ferramentas e infraestrutura disponíveis para os traders que participam dos mercados globais.

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Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 100 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e MotoGP™ . Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001209498)