A Vertex Energy anuncia um projeto de expansão de 6.000 bpd de óleo básico do Grupo III

A Vertex Energy, Inc. ("Vertex" ou a "Empresa") anunciou hoje que está avançando com um projeto em sua refinaria em Mobile, Alabama, para produzir óleos básicos convencionais do Grupo III derivados de petróleo bruto através da infraestrutura existente de hidrocraqueamento e processamento relacionado, fornecendo aos fabricantes e misturadores de lubrificantes uma fonte nacional adicional de suprimento de alta qualidade do Grupo III.

O projeto foi criado para adicionar mais 6.000 barris por dia de capacidade de produção do Grupo III e apoiar a produção de 4 cSt, 6 cSt e 8 cSt de óleos básicos do Grupo III usando um fluxo existente de óleo de gás a vácuo hidrocraqueado derivado de petróleo bruto produzido na refinaria da Empresa em Mobile, Alabama. Combinada com a produção atual de óleo básico do Grupo II rerrefinado da Empresa, espera-se que essa capacidade adicional torne a Vertex a produtora líder de Grupo III na América do Norte. A Vertex concluiu o trabalho preliminar de design e adquiriu uma unidade de hidrotratamento de lubrificantes de alta pressão. A Empresa planeja iniciar a produção de óleos básicos convencionais do Grupo III em 2029.

"Este projeto reflete um marco significativo no nosso foco contínuo em obter melhor rentabilidade e estabilização de margens", afirmou Mark Smith, CEO da Vertex Energy. "Acreditamos que os investimentos planejados, combinados com nosso hidrocraqueamento existente, dão à Vertex uma via convincente para abastecer o mercado convencional do Grupo III e apoiar os clientes que buscam abastecimento nacional confiável".

Os óleos básicos do Grupo III são usados em uma série de aplicações de lubrificantes de alto desempenho, incluindo lubrificantes automotivos e industriais que requerem sólidas características de desempenho e produtos com qualidades consistentes. O projeto complementará os combustíveis existentes e as operações de óleo básico rerrefinado, sendo que a Empresa continuará produzindo combustíveis para transportes e óleos básicos rerrefinados do Grupo III com 4 cSt e 6 cSt como parte da sua plataforma integrada ao passo que adiciona capacidade de produção convencional do Grupo III.

Para mais informações sobre a Vertex, acesse o site da Empresa em vertexenergy.com.

SOBRE A VERTEX ENERGY

A Vertex é uma refinaria líder especializada em óleos básicos e combustíveis convencionais. A Empresa opera uma coleta integrada de óleo de motor usado ("OMU") e uma rede de processamento no sul dos EUA, assegurando um abastecimento confiável de matéria-prima para suas operações de rerrefinamento de óleo básico. A Vertex fornece produtos refinados produzidos nos EUA com alcance global, provendo soluções que aprimoram o desempenho e o valor para os seus clientes.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260624628888/pt/

Para consultas comerciais:

Erica Snedegar

Vice-presidente de desenvolvimento de negócios

Vertex Energy, Inc.

ericasnedegar@vertexenergy.com

Para consultas da mídia:

Brandon Deitz

Diretor de comunicações

Vertex Energy, Inc.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

media@vertexenergy.com