Rockstar Games anuncia pré-venda de Grand Theft Auto VI

A Rockstar Games®, uma marca da Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ: TTWO), tem o prazer de anunciar que a pré-venda de Grand Theft Auto VIcomeçará em 25 de junho de 2026, à meia-noite, horário local.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260624313825/pt/

Rockstar Games®, a publishing label of Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ: TTWO), is excited to announce that pre-orders for Grand Theft Auto VI will begin on June 25, 2026, at midnight local time. Launching November 19, 2026, for the PlayStation® 5 computer entertainment systems and Xbox Series X|S games and entertainment systems for $79.99, Grand Theft Auto VI features a single-player experience set in the biggest, most immersive evolution of the series yet.

Com lançamento previsto para 19 de novembro de 2026 para PlayStation® 5 sistemas de entretenimento para computador e jogos, e sistemas de entretenimento Xbox Series X|S por US$ 79,99, Grand Theft Auto VIapresenta uma experiência para um jogador ambientada na maior e mais imersiva evolução da série até o momento.

A Grand Theft Auto VI: Ultimate Editionamplia essa experiência com uma coleção exclusiva de veículos, armas, roupas e ação premium, presentes em todos os aspectos da história de Jason e Lucia, e estará disponível por US$ 99,99.

Todas as pré-encomendas e compras de Grand Theft Auto VIrealizadas até 20 de novembro de 2026 incluirão o Vintage Vice City Pack, uma coleção de itens que remetem à época em que o neon brilhava intensamente, além de um mês grátis de GTA+ para pré-encomendas digitais. Essa será a melhor maneira de aproveitar ao máximo o mundo em constante evolução do GTA Online e poderá ser resgatada instantaneamente para que os jogadores possam acessar Grand Theft Auto Ve outros títulos clássicos da Rockstar como parte da Biblioteca de Jogos do GTA+.

Jogadores que fizerem a pré-encomenda da versão digital de Grand Theft Auto VIpoderão iniciar o pré-carregamento em 12 de novembro de 2026 para garantir que poderão jogar no lançamento, em 19 de novembro de 2026. A versão física de Grand Theft Auto VI, que contém um código de download dentro da caixa, estará disponível a partir de 12 de novembro de 2026 para permitir o pré-carregamento.

Grand Theft Auto VIestará disponível em PlayStation® Store, Microsoft Store, Rockstar Games Store e em lojas físicas e varejistas do mundo todo.

Grand Theft Auto VI ainda não possui classificação indicativa. Mais detalhes podem ser encontrados em www.rockstargames.com/VI.

Sobre a Grand Theft Auto VI

Vice City, EUA. Jason e Lucia sempre souberam que as probabilidades estão contra eles. Mas quando um golpe fácil dá errado, eles se veem no lado mais sombrio do lugar mais ensolarado da América, no meio de uma conspiração que se estende por todo o estado de Leonida — forçados a confiar um no outro mais do que nunca se quiserem sair vivos.

Sobre a Rockstar Games

A Rockstar Games consolidou sua reputação como criadora de mundos vivos e complexos com a série Grand Theft Auto, uma das franquias de entretenimento mais bem-sucedidas de todos os tempos, com mais de 470 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. Por meio de uma série de jogos aclamados pela crítica, incluindo as séries Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Max Payne, Bully, L.A. Noire, Midnight Club e The Warriors. A Rockstar Games ajudou a impulsionar o entretenimento interativo para o centro da cultura moderna. Siga a Rockstar Games no X, Instagram, YouTube, Facebook, Twitch, Discord, WhatsApp e TikTok.

Sobre a Take-Two Interactive Software

Com sede na cidade de Nova York, a Take-Two Interactive Software, Inc. é uma desenvolvedora, publicadora e distribuidora líder de entretenimento interativo para consumidores em todo o mundo. Desenvolvemos e publicamos produtos principalmente por meio da Rockstar Games, 2K e Zynga. Nossa estratégia é criar experiências de entretenimento de sucesso, disponibilizadas em todas as plataformas relevantes para o nosso público, por meio de uma variedade de modelos de negócios sólidos. Nossos pilares — criatividade, inovação e eficiência — nos guiam enquanto nos esforçamos para criar as experiências mais envolventes e da mais alta qualidade para nossos consumidores. As ações ordinárias da empresa são negociadas publicamente na NASDAQ sob o símbolo TTWO. Para obter mais informações corporativas e sobre nossos produtos, acesse nosso site em http://www.take2games.com.

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Nota de Advertência sobre Declarações Prospectivas

As declarações contidas neste documento, que não constituem fatos históricos, incluindo declarações relativas às perspectivas da Take-Two Interactive Software, Inc. ("Take-Two", a "Empresa", "nós", "nos" ou pronomes similares), são consideradas declarações prospectivas de acordo com as leis federais de valores mobiliários e podem ser identificadas por palavras como "antecipa", "acredita", "estima", "espera", "pretende", "planeja", "potencial", "prevê", "projeta", "busca", "deve", "irá" ou palavras de significado similar e incluem, entre outras, declarações sobre as perspectivas para nossos negócios e desempenho financeiro futuros. Tais declarações prospectivas baseiam-se nas crenças atuais de nossa administração, bem como em suposições feitas por ela e em informações atualmente disponíveis, que estão sujeitas a incertezas, riscos e mudanças nas circunstâncias inerentes e difíceis de prever. Os resultados reais podem variar substancialmente dessas declarações prospectivas devido a uma série de riscos e incertezas, incluindo riscos relacionados ao lançamento oportuno e à ampla aceitação de nossos jogos pelo mercado; os riscos de conduzir negócios internacionalmente, inclusive em decorrência de eventos geopolíticos imprevistos; o impacto das mudanças nas taxas de juros pelo Federal Reserve e outros bancos centrais, inclusive em nosso portfólio de investimentos de curto prazo; o impacto da inflação; a volatilidade das taxas de câmbio; nossa dependência de pessoal-chave de gestão e desenvolvimento de produtos; nossa dependência dos produtos NBA 2K e Grand Theft Auto e nossa capacidade de desenvolver outros títulos de sucesso; nossa capacidade de aproveitar as oportunidades no PlayStation®5 e no Xbox Series X|S; fatores que afetam nossos negócios para dispositivos móveis, como os custos de aquisição de jogadores; e a capacidade de manter níveis de preços aceitáveis ??para nossos jogos.

Outros fatores e informações importantes estão contidos no Relatório Anual mais recente da Empresa no Formulário 10-K, incluindo os riscos resumidos na seção intitulada "Fatores de Risco", no Relatório Trimestral mais recente da Empresa no Formulário 10-Q e em outros documentos periódicos da Empresa arquivados na SEC, que podem ser acessados ??em www.take2games.com. Todas as declarações prospectivas são qualificadas por estas declarações de advertência e são válidas apenas na data em que foram feitas. A Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros fatores.

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Carey Waggoner

Rockstar Games

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Carey.Waggoner@rockstargames.com

Alan Lewis (Assessoria de Imprensa Corporativa)

Take-Two Interactive Software, Inc.

(646) 536-2983

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