PUMA Domina o Campeonato Mundial HYROX: Desempenhos de Atletas de Elite a Iniciativas Comunitárias

A marca global de artigos esportivos PUMA continuou seu domínio no HYROX no Campeonato Mundial HYROX 2026 com uma série de desempenhos de destaque de atletas de elite e momentos icônicos para a comunidade.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260624675355/pt/

Global sports brand PUMA continued its HYROX dominance at the 2026 HYROX World Championships with a host of standout elite athlete performances and iconic community moments, including Jake Williamson (left) and Hunter McIntyre in the Men’s Elite15 Doubles.

Liderando o grupo estava Jess Pettrow , que venceu o Revezamento Misto com a Austrália pelo segundo ano consecutivo, com a equipe defendendo seu título com o tempo épico de 50:19. O momento de ouro de Pettrow veio após um quarto lugar com sua parceira Joanna Wietrzyk nas Duplas Femininas Elite 15, tornando o fim de semana de grande sucesso para a atleta da PUMA.

Além de sua ótima atuação nas Duplas Elite Femininas, a atleta australiana Wietrzyk também garantiu um magnífico segundo lugar na prova Solo Elite Feminina Sub-15 – uma maneira positiva de encerrar uma temporada notável, na qual quebrou o recorde mundial duas vezes e conquistou todas as etapas do HYROX Majors.

Outras conquistas também foram o segundo lugar para a britânica Lucy Procter nas Duplas Elite Femininas Sub-15, Linda Meier no Revezamento Misto pela equipe alemã e para a dupla transatlântica Jake Williamson e Hunter McIntyre nas Duplas Elite Masculinas Sub-15. A PUMA obteve mais cinco pódios nas diversas categorias de idade no Campeonato Mundial HYROX deste ano.

Ao longo do fim de semana, os atletas da PUMA demonstraram consistentemente um desempenho excepcional no maior palco do esporte, exibindo a velocidade, a resistência e a força necessárias para competir no auge da modalidade.

Competindo com o PUMA Deviate Elite HYROX, o primeiro tênis de alta performance desenvolvido especificamente para corridas HYROX, os atletas da PUMA demonstraram mais uma vez as vantagens de desempenho de um calçado projetado para as demandas únicas das competições híbridas.

Paralelamente às corridas, a PUMA manteve uma presença marcante durante todo o Campeonato Mundial de HYROX, trazendo sua tão aguardada experiência NITRO™ Lab para Estocolmo, com mais de 100 pares do Deviate Elite HYROX distribuídos para a comunidade. Além disso, mais de 500 pessoas participaram da maior corrida de aquecimento da semana, que terminou no famoso parque temático Grona Lund, reforçando a posição da PUMA como uma força líder na comunidade HYROX.

Os resultados dão continuidade a um ano histórico para a PUMA no HYROX, após múltiplos recordes mundiais, vitórias em Majors e inovação constante por meio de seus calçados dedicados ao HYROX e programas para atletas.

A nova versão do PUMA Deviate Elite HYROX estará disponível globalmente a partir de 1º de julho em PUMA.com, nas lojas PUMA, em eventos HYROX, no HYROX World e em lojas selecionadas na América do Norte, Europa, América Latina, Ásia e Austrália.

Para mais informações, acesse www.puma.com e siga @pumatraining, ou acesse www.hyrox.com e siga @hyroxworld.

Imagens do NITRO™ Lab & Shakeout Run:Baixe aqui

Imagens dos atletas do HYROX Elite15:Baixe aqui

PUMA

A PUMA é uma das marcas esportivas líderes mundiais, que projeta, desenvolve e vende calçados, roupas e acessórios. Fundada em 1948, a PUMA ajuda os melhores atletas e equipes do mundo a alcançarem seu melhor desempenho com seus produtos inovadores. Conhecida por seu icônico logotipo de gato e pela Formstrip, a empresa oferece produtos de alta performance em categorias como Futebol, Corrida e Treinamento. Suas coleções Sportstyle têm raízes no esporte e inspiram os consumidores celebrando a cultura esportiva. Com sua longa história e forte tradição, a PUMA se orgulha de possuir um dos acervos mais robustos do setor, com muitos produtos icônicos como o Suede e o Speedcat. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega mais de 20.000 pessoas e sua sede fica em Herzogenaurach, na Alemanha. Para mais informações, acesse https://about.puma.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Contato para a imprensa:Stefan.Popovic@puma.com/Sarah.Fuller@puma.com