Unidade da Rockwell Automation é nomeada “Global Lighthouse” pelo Fórum Econômico Mundial

A Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), a maior empresa do mundo dedicada à automação industrial e à transformação digital, anunciou hoje que sua unidade de fabricação em Cingapura foi nomeada membro da Rede Global Lighthouse pelo Fórum Econômico Mundial (WEF). A designação reconhece a unidade pela aplicação em larga escala de tecnologias avançadas que proporcionam melhorias mensuráveis em produtividade, qualidade e capacitação da força de trabalho.

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Rockwell Automation Site Named a World Economic Forum Global Lighthouse

A unidade da Rockwell em Singapura foi reconhecida com distinção na categoria de produtividade, refletindo sua transformação em uma operação altamente flexível e orientada por dados. Com a implantação de mais de 50 soluções digitais baseadas em inteligência artificial (IA), como automação inteligente, controle de qualidade impulsionado por IA e manutenção preditiva, a unidade melhorou a eficiência da produção, reduziu os defeitos e acelerou a integração da força de trabalho.

“Esse reconhecimento reflete como a Rockwell está aplicando tecnologias avançadas de automação não apenas em uma única unidade, mas de forma escalável em nossas operações globais e para nossos clientes”, disse Bob Buttermore, vice-presidente sênior e diretor de Cadeia de Suprimentos da Rockwell Automation. “Estamos focados em transformar dados em decisões e IA em resultados, ajudando os fabricantes a construir as Fábricas do Futuro, que são mais resilientes, adaptáveis e produtivas.”

Segundo o Fórum Econômico Mundial, esse grupo mais recente de unidades “Farol”, ou Lighthouse sites, em inglês, mostra como a IA está sendo integrada às operações principais, possibilitando que as organizações aperfeiçoem a tomada de decisões, acelerem a inovação e otimizem continuamente o desempenho.

A participação da Rockwell na Global Lighthouse Network conecta a empresa a uma comunidade global de fabricantes líderes que impulsionam a transformação industrial. Por meio dessa colaboração, a Rockwell compartilhará as melhores práticas e trabalhará em conjunto com outros membros da rede Lighthouse para acelerar a adoção de tecnologias avançadas em diversos setores e regiões.

“Os principais fabricantes do mundo não estão mais otimizando processos isolados; eles estão reimaginando sistemas operacionais inteiros”, disse Kiva Allgood, diretora-gerente do Fórum Econômico Mundial. “As mais novas unidades Lighthouse demonstram como a inteligência está se tornando parte integrante das operações, permitindo que as organizações respondam com mais rapidez, aprendam continuamente e alcancem novos níveis de desempenho em toda a sua cadeia de valor.”

Esse reconhecimento reafirma o compromisso da Rockwell em auxiliar os fabricantes a transcender os programas-piloto e avançar para uma transformação em larga escala, integrando dados, automação e IA para gerar resultados comerciais mensuráveis.

Sobre a Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK, líder global em automação industrial e transformação digital, une a imaginação das pessoas ao potencial da tecnologia para ampliar os limites do que é humanamente possível, tornando o mundo mais produtivo e sustentável. Unimos a imaginação das pessoas ao potencial da tecnologia para ampliar os limites do que é humanamente possível e tornar o mundo mais produtivo e sustentável. Com sede em Milwaukee, Wisconsin, a empresa conta com aproximadamente 26 mil profissionais especializados em resolução de problemas, dedicados aos clientes em mais de 100 países. Para saber mais sobre como estamos dando vida à Connected Enterprise® em empresas industriais, acesse www.rockwellautomation.com.

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ASSESSORIA DE MÍDIA:

Chaya Jacobs, Rockwell Automation

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