Inteligência da Elliptic usada pelo FBI em ação contra a Huione, o mercado criminoso de US$ 134 bilhões e operação de lavagem de dinheiro

A Elliptic, líder global em tomada de decisões sobre ativos digitais, anunciou hoje que sua inteligência foi usada pelo FBI (Departamento Federal de Investigação) na ação contra os operadores do Huione Group. O Departamento de Justiça anunciou a apreensão de uma conta de computação em nuvem usada por subsidiárias do Huione Group, um conglomerado empresarial com sede no Camboja.

Desmascarada pela Elliptic em julho de 2024, a Huione Guarantee era um mercado online baseado no Telegram que atendia fraudadores em todo o Sudeste Asiático. Comerciantes vendiam serviços de lavagem de dinheiro, dados pessoais roubados, sites e outros bens e serviços necessários para perpetrar os chamados golpes de "abate de porcos" e outras fraudes online. Quando a Huione foi forçada a sair do ar, havia recebido mais de US$ 31 bilhões em transações de criptoativos, tornando-se o maior mercado online ilícito já registrado, mais de 25 vezes maior que a Silk Road e a AlphaBay juntas.

O braço de pagamentos do Huione Group, a Huione Pay, também foi implicado na lavagem de dinheiro proveniente de golpes online. A Huione Pay recebeu pelo menos US$ 103 bilhões em pagamentos de criptoativos ao longo de sua existência e operava pontos de venda físicos em todo o Camboja.

Esta ação do FBI é a mais recente de uma série de resultados de fiscalização contra infraestrutura de golpes online e organizações chinesas de lavagem de dinheiro, construídas com base na inteligência da Elliptic, que também contribuiu para o fechamento da Huione Guarantee pelo Telegram em maio de 2025, para a designação do Huione Group como uma das principais preocupações em relação à lavagem de dinheiro pelo FinCEN do Departamento do Tesouro dos EUA e para as sanções do Reino Unido contra a Xinbi.

Simone Maini, CEO da Elliptic, disse: "Huione foi o maior mercado ilícito que o mundo já viu. Os dados da Elliptic tornaram o mercado visível. Rastrear a vasta rede por trás dele levou anos de trabalho de inteligência. Este momento mostra o que os setores público e privado podem alcançar quando trabalham juntos. Essas redes continuarão se adaptando, e nós também."

Sobre a Elliptic

A Elliptic é líder em tomada de decisão de ativos digitais. Construímos a plataforma mais abrangente para extrair dados e inteligência de criptoativos de maneira eficiente em blockchains com a maior precisão.

O tempo de atividade incomparável da nossa plataforma, a escalabilidade, a profundidade e a abrangência dos nossos dados e inteligência significam que organizações exigentes escolhem a Elliptic para suas operações de conformidade, gestão de risco e inteligência, além de suas necessidades de infraestrutura de blockchain.

Fundada em 2013, a Elliptic tem sede em Londres e escritórios em Nova York, Washington D.C., Miami, Dubai, Hong Kong, Singapura e Tóquio. Para saber mais, acesse www.elliptic.co e nos siga no LinkedIn e no X.

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Rachel Matthews

Diretora Global de Marketing e Comunicações, Elliptic

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