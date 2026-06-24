RVNA Technologies adquire UXB, expandindo capacidades corporativas de experiências do cliente para alta direção

A RVNA Technologies, LLC, empresa de tecnologia corporativa com sede em Tysons, Virgínia, anunciou hoje a aquisição da UXB Holdings, uma empresa de serviços de tecnologia com sede em San Francisco, Califórnia, especializada em plataformas modernas de experiências do cliente (CX) e de gestão de trabalho.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260623844797/pt/

Fundada em 2015 pelo ex-executivo da Salesforce.com Bruno Saab, a UXB foi criada com uma missão clara: identificar plataformas nativas em nuvem de alto crescimento nas áreas de CRM, CX e gestão de serviços de TI antes que elas alcancem a adoção em massa. Ao longo da última década, a UXB se consolidou como uma provedora de confiança de serviços de implementação e gestão, atendendo a mais de 800 clientes, incluindo algumas das empresas mais reconhecidas do mundo.

O portfólio de plataformas da UXB inclui soluções líderes como Freshworks e monday.com, apoiando iniciativas de CX, CRM, gestão de serviços de TI, gestão de trabalho e entrega de projetos. A UXB detém a categoria de parceira Platinum da Freshworks, refletindo uma trajetória de uma década de implementações e sucesso dos clientes, e sendo uma das parceiras Gold da monday.com que mais crescem.

A aquisição pela RVNA reflete a convicção de que a equipe, a experiência em plataformas e os relacionamentos com clientes da UXB representam uma oportunidade significativa de crescimento. A RVNA planeja investir na expansão das capacidades, do ecossistema de parceiros e do alcance de mercado da UXB como parte da organização combinada.

"Após passar anos ajudando a construir uma das principais empresas de software em nuvem do mundo, vi a oportunidade de levar a próxima geração de plataformas corporativas a organizações que ainda estão no início de sua jornada de adoção. Esta convicção deu origem à UXB. Na última década, formamos um negócio centrado no sucesso do cliente, em parcerias a longo prazo e na entrega de resultados mensuráveis ??através de tecnologia inovadora. A RVNA é a parceira ideal para acelerar esta missão e impulsionar a próxima fase de crescimento para nossos clientes, colaboradores e parceiros nos próximos anos."

— Bruno Saab, Fundador e Diretor Executivo da UXB

A RVNA Technologies traz ampla experiência na gestão das plataformas tecnológicas que sustentam a área da direção financeira, incluindo sistemas corporativos de "back-office" e de operações financeiras. A RVNA tem observado uma mudança significativa e contínua na qual plataformas de CX e CRM, historicamente sob o domínio de vendas e marketing, vêm sendo cada vez mais adotadas, governadas e monitoradas diretamente por diretores financeiros e equipes financeiras. À medida que as organizações exigem uma integração mais estreita entre os dados de receita do "front-office" e o desempenho financeiro do "back-office", a necessidade de um parceiro com profundo conhecimento em ambos os domínios se tornou crucial.

“A UXB desenvolveu algo raro: uma posição verdadeiramente diferenciada em um mercado de alto crescimento, sustentada por mais de 800 clientes e uma equipe que entrega resultados de modo consistente. Estamos muito animados em integrá-la à organização RVNA e ajudar a acelerar sua próxima etapa."

— Thiago Sachs, Cofundador e Sócio-Diretor da RVNA Technologies

“Vemos um enorme potencial em combinar as experiências do cliente da UXB com as capacidades da RVNA nas áreas de consultoria, dados, análise, IA e tecnologia corporativa. Igualmente importante, estamos empolgados em investir na equipe, expandir as capacidades de consultoria e serviços profissionais, bem como criar novas oportunidades de crescimento em todo o negócio.”

— Carlos M. Alvarado, Cofundador e Sócio-Diretor da RVNA Technologies

Ao combinar a solidez da RVNA em "back-office" com as capacidades de CX da UXB em "front-office", a organização resultante está posicionada para oferecer uma plataforma corporativa mais abrangente, preservando, ao mesmo tempo, a experiência especializada que impulsionou o sucesso de cada empresa. Juntas, as organizações esperam ampliar suas capacidades de prestação de serviços, criar novas oportunidades de carreira aos colaboradores e gerar maior valor aos clientes em todo o âmbito empresarial.

Os termos da transação não foram divulgados.

Sobre a RVNA Technologies, LLC A RVNA Technologies, LLC é uma empresa de tecnologia corporativa com sede em Tysons, Virgínia, especializada em plataformas e sistemas utilizados pela diretoria financeira. A RVNA define parcerias com organizações para otimizar operações de "back-office" e obter percepções importantes sobre sistemas financeiros e corporativos. Para mais informações, acesse RVNA Technologies.

Sobre a UXB A UXB é uma empresa de serviços de tecnologia com sede em San Francisco, Califórnia, especializada em implementar, gerenciar e otimizar plataformas modernas de CX e gestão de trabalho. Com mais de 800 clientes ativos e sólidas parcerias com plataformas como Freshworks e monday.com, a UXB traz uma década de experiência conectando empresas inovadoras a soluções tecnológicas de última geração. Para mais informações, acesse uxb.ooo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Contato para a mídia: Relações Públicas da RVNA Tech, RVNA Technologies info@rvnatech.com