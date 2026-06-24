Residência internacional aposta no apoio a cineastas

Estão abertas, entre 23 de junho e 12 de julho, as inscrições para a Residência Casaquarium Paradiso. O programa levará uma diretora ou roteirista brasileira, mulher cisgênera, pessoa trans ou não binária, com 45 anos ou mais, para desenvolver um projeto de longa-metragem de ficção na Ilha de Fårö, na Suécia.

Durante três semanas no segundo semestre, a participante selecionada terá a oportunidade de se dedicar integralmente ao desenvolvimento de um longa-metragem de ficção em fase de argumento em um dos cenários mais emblemáticos da história do cinema. Localizada no Mar Báltico, a Ilha de Fårö ficou conhecida internacionalmente como a “Ilha de Bergman” por ter sido refúgio criativo do cineasta sueco Ingmar Bergman por mais de 40 anos e cenário de obras fundamentais como Persona (1966), Vergonha (1968) e a minissérie Cenas de um Casamento (1973).

“Fårö foi o refúgio criativo escolhido por Bergman, onde se isolou para escrever toda a sua obra para cinema e teatro a partir do momento em que visitou a ilha pela primeira vez. Assim como ele, sinto uma conexão muito forte com a ilha, onde vivi por quatro anos como diretora do Bergman Center. A Casaquarium é fruto do desejo de estabelecer em Fårö um ambiente de criação no qual outros artistas possam vivenciar o potencial criativo da ilha e do espírito de Bergman”, afirma a cineasta Helen Beltrame-Linné, criadora da residência e integrante da Rede Paradiso de Talentos desde 2019.

Criada em 2022, a Casaquarium nasceu com a proposta de oferecer tempo, espaço e condições para o desenvolvimento autoral de projetos cinematográficos, além de acompanhamento de mentoria internacional. O Projeto Paradiso já apoiou edições anteriores mas é a primeira vez em que abre uma convocatória conjunta pensada com o compromisso de endereçar a oportunidade para grupos historicamente sub-representados na indústria audiovisual.

“Quando pensamos em diversidade no audiovisual, pouco discutimos sobre como o etarismo afeta as trajetórias profissionais. As mulheres com mais de 45 anos enfrentam uma dupla barreira de sexismo e discriminação por idade porque além das desigualdades de gênero presentes no setor, passam a encontrar menos oportunidades profissionais justamente em um momento em que acumulam experiência e maturidade criativa. E o cinema perde amplamente ao não incluí-las nos seus processos de formação e difusão, porque a sua experiência de vida representa uma fonte inexplorada de histórias, liderança e empreendedorismo criativo", afirma Josephine Bourgois, diretora executiva do Projeto Paradiso.

O apoio do Projeto Paradiso cobre as taxas de realização da residência, os custos de deslocamento e hospedagem durante todo o programa e um suporte financeiro de mil euros para permanência na Ilha de Fårö.

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Mais informações, o regulamento e o formulário de inscrição estão disponíveis no site do Projeto Paradiso.