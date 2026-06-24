Cartão de TODOS populariza álbum de figurinhas da Copa

As atrações da Copa do Mundo vão muito além das partidas de futebol. Acompanhar os jogos é gratuito, mas aderir às tendências vinculadas ao maior torneio mundial do esporte pode ter um custo considerável e, às vezes, de difícil acesso para alguns. Febre entre pessoas de todas as idades e gerações, o álbum oficial de figurinhas da Copa é um dos maiores exemplos disso.

Completar um álbum fica, no mínimo, em R$ 980 e, em média, R$ 2.000 (considerando a saída de figurinhas repetidas), podendo chegar a R$ 7.000. O grande interesse no álbum por parte da população, mas o alto investimento envolvido, fez o Cartão de TODOS, o maior cartão de descontos do país, criar estratégias para dar acesso aos seus usuários – a maioria deles das classes C e D – a formas facilitadas de entrar na onda do momento economizando e, assim, evitando que a diversão fique restrita a um privilégio para poucos.

Um dos resultados dessas iniciativas ocorreu neste último fim de semana, quando uma ação de vendas de figurinhas da Copa alcançou um número histórico para o Cartão de TODOS, desde que a empresa iniciou esta jornada, engajando-se com a temática. Em apenas seis horas, das 8h às 14h, foram vendidos, nacionalmente pelo app, mais de 560 mil pacotes de figurinhas, superando com ampla margem as aproximadamente 350 mil unidades comercializadas ao longo do primeiro mês e meio do projeto.

A ação promocional teve como complemento a ativação da marca no Arraiá do Ibirapuera, demonstrando o empenho do ecossistema Cartão de TODOS para mobilizar a rede, gerar escala nacional e converter uma ação pontual com ativações e shows em um resultado de grande impacto para o grupo e, por extensão, para seus filiados, atingindo um marco histórico.

“Dar acessibilidade a serviços e benefícios de valor é o que move o Cartão de TODOS. Nosso objetivo em fazer essa campanha promocional foi tornar essa experiência viável a toda a população. Conseguimos mobilizar pessoas de todas as regiões do país em torno de uma ação que une paixão pelo futebol, entretenimento e descontos exclusivos. É um marco importante para o nosso projeto Copa e para todo o ecossistema do Cartão de TODOS”, aponta Tales Vilar, vice-presidente do Cartão de TODOS.

Troca de figurinhas no app e bolão

Para complementar a estratégia de popularização da troca de figurinhas, o Cartão de TODOS também lançou antes do início do torneio, durante a pré-venda de pacotinhos, a ferramenta integrada ao seu aplicativo que funciona como uma espécie de “match de figurinhas”, aproximando usuários que possuem cromos repetidos e precisam exatamente daqueles que o outro tem disponível. Com a funcionalidade, o usuário pode cadastrar as figurinhas que já possui, indicando quais estão duplicadas e disponíveis para negociação.

Após preencher sua coleção, o usuário pode informar seu CEP para localizar pessoas próximas que possuam figurinhas compatíveis com as que procura. Quando encontra uma combinação interessante, o colecionador pode visualizar os perfis disponíveis, enviar propostas de troca e combinar os detalhes para a entrega das figurinhas em uma das unidades do Cartão de TODOS.

Além dessa iniciativa, o Cartão de TODOS também criou o “Bolão de TODOS”, uma ação gratuita que permite aos participantes fazer palpites sobre o placar dos jogos e concorrer a prêmios em dinheiro. A ação vai até 21 de julho e está sendo realizada por meio do aplicativo do Cartão de TODOS. Os prêmios principais contemplam a fase de grupos, porém a empresa prepara uma premiação impactante para o mata-mata. Para participar, basta ter mais de 18 anos, baixar o app gratuitamente e cadastrar os palpites para os jogos. A participação é aberta para todo o público, mesmo os não filiados do Cartão.

Para Tales Vilar, este conjunto de estratégias tem grande alinhamento com a essência do Cartão de TODOS. “Nós estamos presentes no dia a dia dos brasileiros e buscamos fazer algo muito especial não só para os nossos clientes, mas para toda a população. Integramos diferentes ações, todas focadas em proporcionar o acesso ao entretenimento da Copa para as diferentes classes sociais e ainda disponibilizar a chance de ganharem prêmios”, afirma.

Além das ações voltadas para os benefícios do público filiado e geral, o Cartão de TODOS também contou com a participação de Ronaldinho Gaúcho e Negra Li para o lançamento da campanha “TODOS na mesma torcida”. Em uma narrativa que mistura futebol, cultura popular, ritmo e emoção, a campanha retrata a forma única como o brasileiro transforma torcida em celebração coletiva. A ação apresenta Ronaldinho e Negra Li cantando um jingle autoral juntos, enquanto torcedores aparecem em diferentes cenários do cotidiano brasileiro, embalados por versos que exaltam o jeito do país de viver o futebol.

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”É surpreendente o que acontece no Brasil em época de Copa. A gente percebe que o país inteiro para ao mesmo tempo, só para ver a seleção jogar. Participar disso faz todo sentido para mim, porque eu vivi esse clima dentro de campo e agora vivo ele aqui fora”, comentou Ronaldinho Gaúcho.