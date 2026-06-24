SMS Barato lança plataforma de autenticação 2FA com WhatsApp

A autenticação de dois fatores (2FA) consolidou-se como uma das principais barreiras de proteção contra fraudes digitais no Brasil e no mundo. Com o crescimento constante de transações online, cadastros e acessos remotos, empresas de diversos setores buscam soluções confiáveis de OTP (One-Time Password) para verificar a identidade dos usuários. Nesse contexto, a SMS Barato anunciou o lançamento de uma plataforma integrada que permite autenticação via SMS, WhatsApp e Email por meio de uma única API.

O crescimento do mercado de autenticação multifator (MFA/2FA)



O mercado global de autenticação multifator deve registrar forte expansão nos próximos anos. Estimativas indicam que o setor, avaliado em cerca de US$ 21-24 bilhões em 2025/2026, pode ultrapassar US$ 50 bilhões até o final da década, com CAGR superior a 16%. No Brasil, a demanda é impulsionada pela LGPD, pelo aumento de fintechs, e-commerces e serviços digitais que precisam cumprir requisitos de segurança.

De acordo com o relatório, a autenticação via OTP continua sendo uma das formas mais adotadas por sua simplicidade e efetividade, onde três canais se destacam: e-mail, SMS e WhatsApp, cada um com características que os tornam úteis em diferentes cenários.

As três principais formas de autenticação OTP

E-mail: Amplamente utilizado, o envio de códigos por e-mail não exige número de telefone e integra-se facilmente aos fluxos de cadastro. É uma opção acessível e familiar para a maioria dos usuários, especialmente em serviços que já possuem o endereço de e-mail como dado principal. Sua entrega é confiável e permite maior quantidade de informações no corpo da mensagem.

SMS: O SMS em massa mantém-se como padrão consolidado para autenticação 2FA. Com taxas de leitura acima de 90% em poucos minutos e entrega rápida diretamente no dispositivo móvel, é extremamente eficaz para verificações urgentes, como login, recuperação de senha ou confirmação de transações. No Brasil, a cobertura das operadoras garante alta confiabilidade, tornando-o uma solução robusta e de fácil adoção universal, sem necessidade de internet.



WhatsApp: Com penetração massiva no país — cerca de 147 milhões de usuários ativos, o que representa 99% dos brasileiros online —, o WhatsApp tornou-se um canal natural para autenticação. Sua criptografia de ponta a ponta oferece segurança adicional, e a experiência do usuário é fluida, com possibilidade de templates interativos e entrega praticamente instantânea. Muitas empresas relatam altas taxas de sucesso e preferência dos usuários por receber códigos no aplicativo que já utilizam diariamente.



De acordo com Italo Migotto, executivo da SMS Barato, a combinação desses canais em soluções híbridas permite que as empresas otimizem entrega, reduzam custos e melhorem a experiência do usuário. Ainda segundo Migotto, plataformas integradas que alternam entre SMS e WhatsApp, por exemplo, alcançam taxas de verificação acima de 97-99% ao escolher o melhor canal para cada usuário.

Tendências no Brasil

No país, o WhatsApp consolidou-se como principal meio de comunicação, com a maioria dos usuários acessando o app várias vezes ao dia. Isso favorece o uso para autenticações, complementando o SMS, que continua essencial pela sua independência de internet. O e-mail segue como opção complementar em fluxos mais tranquilos.

Especialistas do setor recomendam oferecer múltiplas opções de 2FA para maximizar a inclusão digital e a segurança. Qualquer camada adicional de verificação — seja por e-mail, SMS OTP ou WhatsApp — reduz significativamente os riscos de acesso não autorizado em comparação ao uso apenas de senha.

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Com o avanço de regulamentações e o aumento de ameaças cibernéticas, a tendência é a adoção cada vez maior de autenticações multifator acessíveis e amigáveis. Soluções que integram diferentes canais representam um avanço importante para equilibrar segurança, custo e usabilidade no mercado brasileiro.