Total Care conquista certificação em 100% das UTIs adultas

A Rede Total Care, braço hospitalar do Grupo Amil, teve todas as suas 18 unidades com UTIs adultas reconhecidas com os selos UTI Top Performer ou UTI Eficiente, concedidos pela Epimed Solutions em parceria com a Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB). O reconhecimento destaca instituições que apresentam resultados consistentes em qualidade assistencial, desempenho clínico e eficiência na utilização de recursos.

As 16 unidades hospitalares da Rede localizadas nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo realizaram cerimônias nos dias 16 e 23 de junho para celebrar a conquista das certificações. Durante os eventos, lideranças assistenciais e executivas destacaram a importância do monitoramento contínuo de indicadores e da adoção de boas práticas em terapia intensiva.

Durante a cerimônia realizada em São Paulo, o CEO da Rede Total Care, Anderson Nascimento, recebeu uma homenagem em reconhecimento à sua atuação na promoção da qualidade assistencial e do aprimoramento contínuo das unidades de terapia intensiva da Rede. Segundo ele, o reconhecimento reforça a estratégia institucional de utilizar dados e indicadores como ferramentas para aprimorar a assistência aos pacientes.

“A validação da AMIB e da Epimed demonstra a importância de aliar tecnologia, monitoramento contínuo e gestão humanizada para alcançar melhores resultados assistenciais. Nosso compromisso é oferecer uma assistência segura, eficiente e centrada no paciente”, afirma.

A avaliação é baseada nas Matrizes de Eficiência do sistema Epimed Monitor, uma das principais plataformas de gestão e monitoramento de indicadores em terapia intensiva do país. O selo UTI Top Performer é concedido às unidades que figuram entre os 33% melhores resultados nacionais em indicadores ajustados de mortalidade e utilização de recursos. Já o selo UTI Eficiente reconhece as unidades com desempenho entre os 33% e 50% mais bem avaliados nesses mesmos critérios.

Carlos Eduardo Reis, cofundador e presidente da Epimed Solutions, afirma que a conquista da Rede Total Care representa um marco para a medicina intensiva brasileira. “É a primeira vez na história da Epimed que uma rede hospitalar conquista o selo UTI Top Performer para todas as suas unidades.”, diz.

Para a diretora de Governança Clínica da Rede Total Care, Naiana Cunha, a certificação evidencia a maturidade dos processos de qualidade implementados nas unidades hospitalares.

“O uso de indicadores assistenciais permite acompanhar resultados, promover melhorias contínuas e comparar o desempenho com referências nacionais e internacionais. Essa conquista reflete o engajamento das equipes multiprofissionais e o compromisso permanente com a segurança do paciente”, destaca.

Além das 16 unidades do eixo Rio-São Paulo, as unidades Monte Klinikum, em Fortaleza (CE), e Promater, em Natal (RN), também foram reconhecidas nesta edição da certificação, ampliando o alcance nacional da conquista.

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A certificação possui validade anual e é considerada uma das principais referências brasileiras para avaliação de desempenho em terapia intensiva.