ALOB Sports leva influenciadores à Copa e estreia em Miami

A ALOB Sports lança a Mansão ALOB durante a Copa do Mundo. Instalado em Miami, o espaço reunirá influenciadores para produzir conteúdo sobre a competição. Por dez dias, o elenco irá acompanhar a Copa com foco na trajetória da Seleção Brasileira, vivenciando o evento in loco e registrando o clima para além dos jogos, com produção de conteúdo em tempo real.



O time reúne sete criadores com atuação consolidada no universo esportivo digital: Luana Zucoloto (@luanazucoloto), Yan Pinheiro (@yangpinheiro), MLK Jhoow (@mlkjhoow), Natalia Guitler (@nataliaguitler), Negrete (@eunegrete), Brabo Gordinho (@brabogordinho09) e Leticia Esteves (@leticiiaesteves). Juntos, somam mais de 34 milhões de seguidores nas redes sociais, com produções que vão desde o humor e entretenimento até a análise tática de futebol.

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O projeto conta com patrocínio da Azul, Wizard by Pearson, Hyundai e Coca-Cola, que integram a operação como parceiras oficiais dos criadores. As marcas terão presença nas ativações, produções e experiências que o elenco vai construir ao longo do período, reflexo do crescimento de um formato que vai além da publicidade tradicional.



Para a Wizard, o futuro do marketing está em gerar conexões reais como as que a Mansão ALOB se propõe a fazer. “O conteúdo mais poderoso é aquele que nasce da paixão genuína e da experiência autêntica dos criadores. Apoiar este projeto é uma forma de amplificar nossa crença de que a verdadeira influência vem de histórias contadas de pessoa para pessoa, conectando as marcas à jornada do torcedor de forma muito mais significativa e verdadeira", comenta Lívia Blanco, gerente de marketing da Pearson.



"A Copa do Mundo é o maior palco do futebol mundial e uma oportunidade única para conectar torcedores, criadores e marcas em torno de uma paixão compartilhada. A Mansão ALOB foi criada para transformar a experiência do torneio em conteúdo autêntico, em tempo real, colocando nossos talentos no centro da conversa. Para as marcas, é uma forma de participar da jornada do torcedor de maneira mais próxima, relevante e integrada ao que acontece dentro e fora dos estádios", afirma Bernardo Pontes, CEO da ALOB Sports.