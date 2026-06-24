Após evento com líderes, Certta cria plataforma de conteúdo

A Certta, um hub de verificação inteligente, anuncia o lançamento oficial do Conecta, programa de conteúdo voltado à curadoria de temas como inteligência artificial, prevenção à fraude e confiança digital. A iniciativa nasce dentro do site da empresa, como uma central de inteligência para o setor de verificação digital, explorando temas críticos e tendências, desde o impacto de novas regulamentações, por exemplo, até a evolução das identidades digitais.



“Assim como o nosso hub integra, desenvolve e otimiza tecnologias para dar clareza às operações, o Conecta organiza o conhecimento e oferece profundidade para quem decide, aprende e pauta o mercado. Queremos ser a principal fonte de consulta técnica das pessoas, gerando o repertório necessário ao combinar abordagem jornalística, dados de parceiros e nossa expertise", afirma Rodrigo Lattaro, CMO da Certta.



O programa editorial prevê publicações mensais em sua plataforma principal, divididas em editorias como inteligência artificial, prevenção à fraude, experiência do usuário e personalização, crescimento de receita e confiança digital. Como extensão desse ecossistema, a Certta lança também uma newsletter exclusiva no LinkedIn, focada em curadoria técnica e análises sobre IA e tendências B2B.



O movimento é um desdobramento direto do feedback positivo do Conexão Certta, evento realizado em março no Hotel Rosewood que reuniu mais de 200 líderes de tecnologia, produto e compliance para discutir o cenário de verificação no país.



“Durante o nosso evento de marca este ano, percebemos que o mercado buscava profundidade e um olhar sistêmico sobre o risco. O Conecta pereniza essa troca de alto nível, conectando informação à estratégia de pipeline do negócio", sintetiza Lattaro.

Para o CMO, o movimento responde também a uma mudança importante. "O mercado B2B se acostumou a empurrar conteúdo puramente focado em produto e ranqueamento de SEO, esquecendo que os tomadores de decisão buscam, antes de tudo, repertório para resolver problemas complexos. Nós construímos um ecossistema vivo de conteúdo para que ele seja ativamente buscado por CMOs, CTOs, jornalistas e gestores de risco, antecipando tendências e traduzindo como a verificação inteligente impacta diretamente o ROI das companhias", conclui ele.



De acordo com Lattaro, a estratégia foca em gerar valor e fortalecer o pipeline de negócios. "O Conecta é o pilar que torna a expertise do nosso hub algo tangível para o mercado. Ao invés de investir apenas no SEO, porque não também criar diálogos de alto valor e um ecossistema que sirva de munição estratégica para o nosso time de receita. Com ele, conseguimos de maneira mais estruturada nutrir oportunidades e mostrar como a confiança digital impacta diretamente a rentabilidade das empresas", conclui.

Entre os primeiros conteúdos disponíveis estão uma reportagem feita pela produtora Prosa Press sobre fraude e o uso de IA generativa, análises do impacto do ECA Digital na verificação de idade e as novas regulamentações do setor de criptoativos.

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