Steel Framing avança no Brasil como alternativa à alvenaria

A busca por maior produtividade, sustentabilidade e previsibilidade na construção civil tem impulsionado o crescimento do steel framing no Brasil. Baseado em perfis estruturais de aço galvanizado, o sistema construtivo industrializado vem se consolidando como uma alternativa à alvenaria convencional em projetos residenciais, comerciais e industriais, oferecendo ganhos em prazo de execução, desempenho térmico e rastreabilidade dos materiais utilizados.

O steel framing utiliza uma estrutura formada por perfis de aço galvanizado de baixa espessura, combinados com componentes de isolamento, fechamento e revestimento. O sistema pode ser aplicado em diferentes tipologias de edificações, desde residências unifamiliares até galpões comerciais, operando sobre fundações tradicionais e gerando cargas estruturais menores em comparação aos métodos de construção úmida.

No Brasil, o sistema pode ser utilizado de forma integral ou incorporado parcialmente a projetos originalmente concebidos para construção convencional, possibilitando soluções híbridas e ampliando sua aplicabilidade. Internacionalmente, o steel framing possui histórico consolidado em mercados como os Estados Unidos e em regiões sujeitas a atividades sísmicas, onde seu comportamento estrutural sob solicitações dinâmicas é amplamente documentado.

“O steel framing já tem histórico consolidado nos Estados Unidos, onde a construção industrializada é norma. No Brasil, vemos uma mudança gradual na postura dos profissionais de projeto, que passam a considerar o sistema não apenas para obras experimentais, mas também para empreendimentos de médio e grande porte. A necessidade de aumentar a produtividade e reduzir desperdícios está acelerando essa transição no setor”, afirma André Rossi, gerente de Desenvolvimento e Novos Negócios da Barbieri do Brasil.

Entre os diferenciais técnicos está a flexibilidade construtiva. As instalações hidráulicas, elétricas e de gás são distribuídas dentro da própria estrutura por meio de perfurações previstas nos perfis, simplificando a execução, reduzindo o tempo de instalação e facilitando futuras manutenções ou adaptações.

Outro aspecto relevante é o desempenho energético das edificações. O sistema adota isolamento multicamadas, composto por barreiras contra água e vento, isolamento térmico, barreira de vapor, condicionamento acústico e selantes. Essa combinação contribui para reduzir infiltrações e perdas de calor, aumentando a eficiência energética ao longo do ciclo de vida da construção.

No campo da sustentabilidade, o steel framing também se destaca pelo uso de aço reciclável e pela industrialização do processo construtivo, que reduz significativamente o desperdício de materiais no canteiro de obras em comparação aos sistemas convencionais. Essas características tornam o modelo alinhado às diretrizes de construções mais sustentáveis e à crescente demanda do setor por soluções de menor impacto ambiental.

Por se tratar de um sistema industrializado, o steel framing exige elevado nível de planejamento e detalhamento de engenharia. Os projetos são desenvolvidos com medidas precisas, permitindo melhor controle de materiais, mão de obra e cronograma de execução. A redução dos prazos de obra figura entre os principais fatores de diferenciação em relação à alvenaria tradicional.

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Fabricante de perfis de aço galvanizado para drywall e estruturas para sistemas de Light Steel Framing, a Barbieri do Brasil acompanha o avanço da industrialização da construção civil no país e aposta na expansão do steel framing como uma das principais tendências para atender à crescente demanda por obras mais rápidas, eficientes e sustentáveis.