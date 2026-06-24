Sol by RZK inova gestão da infraestrutura digital do agro

A Sol by RZK, empresa de conectividade rural e inteligência de dados para o agronegócio do Grupo RZK, anuncia uma nova fase de expansão com foco em soluções baseadas em inteligência artificial, monitoramento de conectividade e integração de dispositivos no campo. A estratégia marca uma mudança no modelo de atuação da companhia, que também prevê parcerias com a indústria, distribuidores e instituições financeiras, além da expansão seletiva de infraestrutura de rede (3G/4G e futuras tecnologias).

De acordo com a empresa, a modernização da estratégia de negócios da Sol acontece porque o agro brasileiro virou uma imensa indústria de geração de dados que, pela dificuldade de integração e gestão, entrega resultados práticos aquém da sua capacidade . “Para se ter uma ideia, os mapeamentos exclusivos da empresa já demonstram que uma única fazenda com apenas cinco máquinas de última geração pode gerar até 7 milhões de dados por dia . O problema é que a infraestrutura digital no campo hoje possui robustez abaixo da necessária para sustentar a quantidade de dados disponíveis, analisar o enorme volume de informações e integrar tecnologias”, explica Rodrigo Oliveira, o CEO da Sol by RZK.

“A Sol avança para um modelo de gestão da infraestrutura digital eficiente e integrado, num ambiente mais favorável à inovação e uso inteligente dos dados”, complementa Oliveira. Nesse novo contexto, a Sol assume – de modo inédito no mercado – um papel central como ponto de integração e garantia de valor para as tecnologias já existentes e para as que estão por vir.

Ao organizar a base digital e coordenar o funcionamento dos diferentes sistemas, a companhia cria as condições para que os investimentos já realizados pelos produtores em tecnologia efetivamente se traduzam em resultados financeiros e produtivos. Quando a infraestrutura digital evolui com consistência, seus impactos ultrapassam a porteira. “Nosso objetivo é operar essa base crítica de maneira estruturada, para que o ecossistema do agronegócio funcione de forma estável e orientada a resultados”, acrescenta o CEO.

Não se trata apenas de conectar ou coletar dados. Trata-se de garantir que toda essa base funcione integrada e alinhada ao cotidiano das operações da fazenda, o que permite a customização tecnológica para a realidade de cada cliente. Ou seja, da visão macro para as condições próprias da micro regionalização.

Para dar conta desses desafios, foi desenvolvido O Sol Operação que resolve, de forma estruturada, os problemas mais críticos da operação tecnológica no campo. Com o serviço, elimina-se o gap de previsibilidade com a implantação de um padrão de governança de conectividade e atendimento estruturado, substituindo contatos informais por registros rastreáveis e SLAs (Service Level Agreement) definidos.

Também é possível prevenir perdas com o desenvolvimento de diagnóstico: triagem técnica e coleta de informações para acelerar a resolução e reduzir reincidência. Além disso, o produtor recebe atendimento profissional com um ponto de contato central e prazos definidos, a partir da utilização de SLA. Ainda estão disponíveis os serviços de gestão de clima, telemetria e consultoria.

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Fundada em 2020, a Sol já conecta mais de 12 milhões de hectares, abrangendo cerca de 70 mil propriedades rurais e impactando diretamente mais de 1 milhão de pessoas em 300 municípios. A rede cobre 20% da indústria canavieira em São Paulo, 40% de toda a soja produzida no Brasil e 70% da produção nacional de algodão. Esse alcance amplia a presença da empresa no processo de digitalização do agro brasileiro e reforça sua atuação na expansão da infraestrutura tecnológica voltada ao campo, contribuindo para avanços em produtividade, eficiência operacional, gestão de risco e na forma como a cadeia se organiza.