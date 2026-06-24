Espanha consolida liderança em vistos de nômade digital

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A busca por modalidades de trabalho remoto e flexibilidade geográfica tem impulsionado a emissão de autorizações de residência para profissionais internacionais na Europa. Segundo levantamento da consultoria Global Citizen Solutions, a Espanha figura entre os principais destinos do mundo para profissionais que buscam o visto de nômade digital. O estudo avaliou critérios estruturais como segurança, aspectos econômicos, infraestrutura tecnológica e políticas de incentivos fiscais voltadas a estrangeiros.



De acordo com os dados estatísticos oficiais do Instituto Nacional de Estatística da Espanha (INE), a população estrangeira residente no país tem demonstrado crescimento contínuo, com mais de 91 mil cidadãos de nacionalidade brasileira registrados no território. A introdução da legislação de fomento ao ecossistema de empresas emergentes, que entrou em vigor no final de 2022, regulamentou os trâmites burocráticos para teletrabalhadores que exercem atividades para empresas sediadas fora do território espanhol.



Para a concessão do visto de nômade digital em 2026, o Ministério das Migrações da Espanha estabelece critérios financeiros baseados no Salário Mínimo Interprofissional (SMI) do país. Conforme as regras atualizadas para o período vigente, o solicitante individual precisa comprovar uma renda bruta mensal mínima equivalente a 2.849 euros, montante que pode originar-se de contratos de prestação de serviços, regimes de contratação formal ou faturamento de empresa própria.



A conformidade regulatória exige ainda a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais dos últimos cinco anos, apólice de seguro de saúde privado com cobertura integral na Espanha e comprovação de formação acadêmica superior ou experiência profissional mínima de três anos na área de atuação. O período inicial de residência concedido para solicitações feitas diretamente no país é de três anos, sendo passível de renovação por mais dois anos.



O cumprimento das exigências documentais e a adaptação fiscal representam etapas fundamentais para a estabilização legal no continente europeu. "A experiência de residir temporariamente na Espanha demonstra que o conhecimento prático das normas locais e a preparação antecipada dos documentos reduzem significativamente os riscos de indeferimento junto aos órgãos de imigração", afirma Gabriela Soares, CEO da GM Cidadania Europeia, especialista em planejamento migratório que residiu por seis meses no país ibérico.



Aspectos fiscais e transição de residência



A legislação espanhola prevê também mecanismos tributários específicos para atrair profissionais de tecnologia e investidores estrangeiros. Os profissionais remotos contratados por empresas estrangeiras podem solicitar o enquadramento no regime fiscal conhecido como Lei Beckham, o qual possibilita a tributação dos rendimentos do trabalho sob uma alíquota fixa de 24% até o limite anual de 600.000 euros, diferenciando-se das taxas progressivas aplicadas aos residentes comuns.



Especialistas do setor migratório pontuam que o processo de transição exige atenção detalhada às obrigações acessórias, como a inscrição na Previdência Social (Seguridad Social) logo após a concessão da autorização de residência para trabalhadores autônomos. A ausência de sincronia entre a aprovação do visto e as obrigações fiscais pode gerar sanções administrativas e comprometer a renovação do direito de permanência no país a longo prazo.