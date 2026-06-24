Consulta veicular revela riscos ocultos na compra de usados

O mercado brasileiro de seminovos e usados manteve em 2026 o ritmo que o levou ao recorde do ano anterior. Entre janeiro e março, foram mais de 4,3 milhões de negociações, 12,7% acima do mesmo período de 2025, segundo a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto). O resultado prolonga um ciclo que, no fechamento de 2025, havia ultrapassado os 18,5 milhões de unidades.

Por trás desse volume, circulam veículos cujo passado nem sempre acompanha o anúncio. Só de furto de automóveis, o Brasil somou dois milhões de registros entre 2014 e 2024, conforme dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública noticiados pela Band. Restrições judiciais e passagens por leilão, por exemplo, também integram essa zona de informação que costuma escapar a quem avalia apenas a aparência e o preço do carro.

Esse descompasso entre o que o veículo mostra e o que ele registra é o terreno da consulta veicular. Samuel Jahn, CEO da Info Verifica, plataforma especializada em consultas veiculares, de crédito e cadastrais, enumera o que mais preocupa quem negocia um usado: "Os principais riscos são histórico de leilão, registros de roubo e furto, restrições, gravames, débitos e problemas documentais que podem gerar prejuízos ao comprador", afirma.

O preço pedido costuma ser o primeiro filtro de quem procura um veículo usado, e a Tabela FIPE, referência de preço médio calculada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, oferece o parâmetro público para esse balizamento. Mas boa parte dos outros dados de interesse não aparece em uma inspeção visual nem na conversa com o vendedor, e só se torna acessível por meio do cruzamento de bases oficiais.

A dispersão dessas informações em sistemas distintos é um dos entraves de quem precisa de uma leitura rápida e completa antes de decidir. A proposta da Info Verifica de reunir as diferentes camadas de análise em um só ambiente busca responder a essa dificuldade, segundo o CEO. "A centralização permite acessar diversas informações em um só lugar, tornando a análise mais rápida, prática e confiável", afirma.

Samuel explica, ainda, que o exame não se restringe ao veículo. A checagem de quem está dos dois lados da negociação e a análise de crédito compõem, ao lado da consulta veicular, um perímetro mais amplo de segurança na transação, ajudando a identificar potenciais riscos de fraude ou inadimplência.

Cruzados, esses dados ajudam o comprador a distinguir uma oportunidade real de um negócio que esconde pendências. “Realizar uma consulta completa e atualizada, conferir a documentação e desconfiar de ofertas muito abaixo do valor de mercado são medidas essenciais para uma compra segura", conclui o executivo.

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