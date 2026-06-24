Governança e dados consolidam novo estágio do ESG

O avanço do ESG no mercado corporativo expôs uma divisão entre empresas que utilizam o tema de forma predominantemente reputacional e aquelas que o incorporam à gestão do negócio. Mais do que compromissos públicos, a agenda passou a exigir evidências, rastreabilidade e transparência. Nesse cenário, a governança apoiada por dados ganha protagonismo ao transformar processos financeiros em estruturas auditáveis, capazes de mitigar riscos operacionais e ampliar o acesso estruturado a crédito.



O movimento acompanha uma tendência global. Dados do Global Sustainability Barometer 2025 mostram que 85% das empresas consultadas tratam a sustentabilidade ambiental como prioridade estratégica de longo prazo. No Brasil, levantamento do Instituto ADVB de Responsabilidade Social e da Grant Thornton aponta que, embora 91% das organizações incluam a sustentabilidade em sua visão estratégica, 47% ainda não divulgam informações ESG em seus relatórios anuais.



Para avançar do discurso para a prática, as organizações precisam de infraestrutura capaz de conectar informações, gerar previsibilidade e reduzir assimetrias de informação. Para Edson Silva, presidente da Nexxera, a transformação ocorre quando empresas, bancos, fundos, registradoras e demais agentes do mercado passam a operar de forma integrada. “Nosso papel é conectar esses agentes para ampliar a rastreabilidade financeira, fortalecer a colaboração e contribuir para um acesso ao crédito mais estruturado”, afirma.



Segundo o executivo, dados isolados não geram valor para as corporações nem para o mercado financeiro. O diferencial está na capacidade de interpretar comportamentos, identificar riscos e compreender a dinâmica das cadeias produtivas. Essa inteligência permite antecipar cenários, reduzir perdas e estimular decisões mais eficientes em toda a estrutura de negócios.



“A integração elimina ruídos operacionais e reduz assimetrias de informação entre os participantes das cadeias de suprimentos. Empresas mais eficientes compram e vendem melhor, fortalecendo fornecedores, clientes e parceiros financeiros. Esse movimento favorece o equilíbrio financeiro das cadeias e cria condições para ampliar a adoção de práticas voltadas ao crescimento sustentável”, explica.



Silva ainda reforça que integração não significa apenas troca de arquivos ou compartilhamento de dados. O objetivo é conectar processos de forma contínua, permitindo que diferentes participantes do ecossistema atuem com base em informações confiáveis e atualizadas, passando a operar de maneira mais colaborativa, transparente e alinhada às exigências regulatórias.



A rastreabilidade financeira torna-se, assim, um elemento central dessa transformação. “Quando cada participante compreende seu papel dentro do processo e possui acesso a informações consistentes, custos transacionais podem ser reduzidos, riscos operacionais diminuem e o acesso ao crédito se torna mais seguro”, explica Silva. Nesse contexto, informações antes dispersas passam a compor ativos interoperáveis, fortalecendo modelos como a duplicata escritural e ampliando a confiança entre os agentes econômicos.



A estrutura é sustentada por mecanismos de governança e segurança da informação. Em 2025, a Nexxera conquistou a atestação SOC 2 Type 2, manteve a certificação PCI DSS e concluiu auditoria contábil independente sem ressalvas conduzida pela Forvis/Mazars. As certificações reforçam a capacidade de garantir integridade, rastreabilidade e auditabilidade dos dados compartilhados no ecossistema.



Segundo Silva, o diferencial está em ir além das métricas tradicionais e trazer o propósito da agenda para o dia a dia. “Buscamos levar as práticas ESG embarcadas diretamente em nossas soluções tecnológicas. Na dimensão ambiental, isso se traduz em eficiência e na redução do transporte de materiais e pessoas, além da diminuição do uso de papel. No aspecto socioeconômico, focamos no fortalecimento do ecossistema, favorecendo a empregabilidade, a manutenção de postos de trabalho e o crescimento da renda”, afirma.



Nesse cenário, o presidente da Nexxera afirma que soluções de automação e inteligência de dados reduzem processos físicos, diminuem o uso de papel e ampliam a eficiência operacional. Ao mesmo tempo, fortalecem a sustentabilidade financeira das empresas ao melhorar a gestão do fluxo de caixa, qualificar análises de risco e ampliar o acesso a capital de forma estruturada.



O modelo também contribui para o fortalecimento das cadeias produtivas. “Empresas financeiramente mais saudáveis preservam empregos, ampliam investimentos e estimulam a geração de renda nos ambientes em que atuam. O resultado é um ecossistema mais resiliente e preparado para enfrentar cenários de instabilidade”, diz.



A trajetória da companhia reflete essa estratégia. Em 2025, a Nexxera ampliou em 183% o uso de Inteligência Artificial em atividades analíticas e de monitoramento contínuo de risco. A aplicação da tecnologia contribuiu para aprimorar modelos de crédito, reduzir falhas operacionais e ampliar a capacidade de análise em escala.



Enquanto a empresa mantém foco na infraestrutura digital e na inteligência de dados, as iniciativas socioambientais são conduzidas de forma independente pelo Instituto Nexxera. A organização completou 17 anos de atuação e já impactou mais de 220 mil pessoas por meio de projetos voltados à educação, inclusão digital e empreendedorismo.



Entre os destaques estão o Conexxão Jovem, vencedor do Prêmio Empresa Cidadã da ADVB/SC, e o Conexxão de Impacto TEC, reconhecido com o Selo SESI ODS 2025. Sob liderança de Carla Cunha, os programas atuam na formação de jovens em situação de vulnerabilidade e na ampliação de oportunidades de inserção profissional.



Para Edson Silva, o futuro do mercado corporativo depende cada vez mais da interdependência entre os diferentes agentes econômicos. “O futuro não será construído por empresas fortes isoladamente, mas por ecossistemas fortes, nos quais empresas, fornecedores e instituições financeiras crescem juntos a partir de dados, colaboração e governança”, conclui.



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Para mais informações, basta acessar o site oficial da empresa: https://www.nexxera.com/