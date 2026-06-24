Bitget Lança Stock+, Levando Ações Reais dos EUA para Investidores Cripto-Nativos

VICTORIA, Seychelles, June 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, lançou o Stock+, um novo recurso do seu ecossistema Stocks 2.0 que possibilita que os usuários comprem ações reais diretamente dos EUA usando USDC e outros ativos digitais. O lançamento é mais um passo em direção a um futuro em que as criptomoedas e os mercados financeiros tradicionais operam dentro da mesma conta, possibilitando que os usuários operem entre ativos digitais e ações sem a fragmentação que historicamente separou os dois mundos.

Durante décadas, o acesso às ações dos EUA dependeu de corretoras locais, transferências bancárias, aprovações de contas e infraestrutura específica da jurisdição. Stock+ oferece um modelo diferente. Os usuários podem financiar suas contas com ativos digitais, convertê-los em USDC e ganhar exposição a empresas de capital aberto por meio de uma experiência simplificada e nativa de criptomoedas. O resultado é um ambiente de negociação em que os mercados globais passam a ser cada vez mais acessíveis a partir de uma única plataforma.



Ao contrário dos produtos sintéticos ou derivativos, a Stock+ proporciona a propriedade de ações subjacentes executadas por meio de corretoras regulamentadas. Os usuários são elegíveis para dividendos em dinheiro e ajustes de desdobramento de ações associados às suas participações, enquanto o horário de negociação permanece sincronizado com as sessões de pré-mercado, mercado regular e fora do horário comercial dos EUA.

"A Bitget foi uma das primeiras exchanges a unir criptomoedas, ativos tokenizados, commodities e ações sob a visão da Universal Exchange. O Stock+ é a próxima evolução dessa estratégia”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. "O acesso é importante, mas a propriedade também. Conectamos realmente os mercados financeiros ao proporcionar aos usuários acesso à propriedade real de empresas listadas nos EUA. As plataformas de sucesso serão as que combinam acesso, propriedade e flexibilidade em uma única experiência."

O Stock+ também dá suporte a transferências de ações de entrada de corretoras participantes, utilizando processos de transferência padrão, possibilitando que os usuários consolidem suas participações em ações dos EUA em um ambiente de portfólio unificado. Juntamente com as compras financiadas por criptomoedas, o recurso expande as formas como os investidores podem acessar e gerenciar ativos financeiros tradicionais na Bitget.

Com o Stock+, a Bitget adiciona a propriedade direta de ações listadas nos EUA ao seu crescente conjunto de produtos do mercado de ações, avançando ainda mais sua visão de uma Universal Exchange onde os mercados financeiros em cripto e tradicionais coexistem em uma única plataforma.

No início de junho de 2026, a Bitget anunciou a grande atualização 2.0 para seus serviços relacionados a ações, com o lançamento do Reality, um protocolo RWA regulamentado, e de suas ações tokenizadas (rToken). A Bitget já listou mais de 500 ações e ETFs líderes dos EUA, incluindo SpaceX, Tesla e NVIDIA, com o valor de Ativos Sob Gestão (AUM) dos rTokens ultrapassando US$ 50 milhões. O lançamento do Stock+ é outro passo fundamental na evolução do Bitget Stocks 2.0, oferecendo aos usuários acostumados com as experiências tradicionais de corretagem uma interface mais perfeita e intuitiva para transferências e negociações.

Para comemorar o lançamento, as taxas de negociação do Stock+ são a partir de 0,1%, com um desconto promocional de 50% válido até 31 de agosto de 2026.

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Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 100 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e a MotoGP™. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001209407)