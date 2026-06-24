Bitget Lança Novo VIP Miracle Badge Program para Negociação Entre Mercados

VICTORIA, Seychelles, June 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, lançou o VIP Miracle Badge Program, uma nova iniciativa criada para reconhecer traders ativos nos mercados de criptomoedas, ações e CFD e expandir o acesso a serviços premium e recompensas exclusivas. O programa lança uma série de emblemas de conquista vinculados à atividade de negociação em várias classes de ativos e faz parte do esforço mais amplo da Bitget de criar um ecossistema VIP abrangente para traders de vários ativos.

Com as negociações cada vez mais indo além de somente uma classe de ativos, os usuários estão criando estratégias em criptomoedas, ações, commodities, produtos de câmbio e derivativos. O VIP Miracle Badge Program foi criado para reconhecer essa evolução, recompensando os traders que participam ativamente do ecossistema mais amplo da Universal Exchange, e não de um único segmento do mercado.

“A maioria dos traders raramente atua em somente um mercado hoje em dia”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “Com os usuários diversificando seus portfólios e se movendo pelos mercados, as expectativas em relação ao serviço, execução e acesso continuam a aumentar. O VIP Miracle Badge Program se baseia na nossa oferta VIP, reconhecendo conquistas comerciais e dando aos usuários acesso a serviços e experiências desenvolvidos para um ambiente de vários ativos.”

O VIP Miracle Badge Program apresenta quatro categorias de conquista com base na participação e no desempenho da negociação em diferentes mercados. O emblema UEX Trading Master reconhece usuários ativos em várias classes de ativos. O emblema Futures Trading Master foi criado para traders de derivativos, enquanto os emblemas Stock Trading Master e CFD Trading Master reconhecem a participação em ações tokenizadas, commodities, produtos de câmbio e índices globais.

Esse lançamento dá seguimento à uma série de iniciativas que visam ampliar o acesso aos serviços VIP da Bitget. Os programas recentes incluem o VIP Fast Track Program, que viabiliza que os traders elegíveis acessem os benefícios VIP com mais eficiência, e o VIP Airdrop Season que oferece oportunidades exclusivas em todos os produtos e categorias de ativos. Juntas, essas iniciativas apoiam a estratégia de Exchange Universal da Bitget e criam uma experiência mais conectada para os usuários que participam dos mercados financeiros de criptomoedas e tradicionais.

Com a Bitget continuando a expandir o acesso a ações tokenizadas, commodities, produtos de câmbio e ativos digitais por meio de uma única plataforma, o VIP Miracle Badge Program adiciona uma nova camada de reconhecimento e recompensas para os traders que operam nos mercados globais. A iniciativa demonstra o papel crescente da participação de multiativos dentro do ecossistema Universal Exchange e a crescente demanda por serviços desenvolvidos em torno das necessidades de traders ativos.

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Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 500 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e a MotoGP™. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001209405)