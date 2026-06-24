Influency.me lança podcast sobre marketing de influência

O mercado de marketing de influência gera mais de 300 mil empregos no Brasil, segundo dados da FGV, e movimenta cerca de R$ 20 bilhões, de acordo com estudo do Reglab. Apesar de o país contar com 2,1 milhões de criadores de conteúdo, o mercado nacional ainda passa por um processo de maturação em suas estratégias de comunicação.

Nesse cenário de crescimento, a Influency.me incluiu mais uma vertente em suas iniciativas de conteúdo com o lançamento do Influency.me Cast. O podcast foi desenvolvido para abordar a profissionalização e o desenvolvimento técnico do setor. A proposta do programa é debater conceitos práticos e acompanhar as transformações da comunicação digital através da experiência dos convidados.

Como a Influency.me opera em diferentes frentes da creator economy, incluindo uma agência de marketing de influência, a empresa acompanha o panorama atual do setor. Essa atuação diversificada permite identificar as demandas operacionais de marcas e criadores de conteúdo. O objetivo do podcast é analisar essa inteligência prática no dia a dia do mercado corporativo.

"Nossa missão é tornar o Brasil o centro mundial do marketing de influência, e a educação é o caminho para isso", destaca Rodrigo Azevedo, CEO da empresa. O lançamento do projeto faz parte do planejamento de expansão da companhia para o ano de 2026. A novidade foi desenhada para somar às iniciativas já existentes, como o Influency.me Experience e o Prêmio Influency.me.

O formato do Influency.me Cast prioriza a abordagem voltada para o ambiente editorial e corporativo. A dinâmica busca equilibrar os temas de negócios com uma condução descontraída, aproximando o público dos entrevistados. Os roteiros são flexíveis e estruturados com foco nos temas de maior domínio de cada profissional convidado para a conversa.

A produção inicial do projeto conta com a participação de representantes do mercado corporativo e de instituições de ensino. Nos episódios já lançados, figuram profissionais de marcas como TPV (AOC e Philips), Canva e especialistas da FGV. Os encontros abordam o planejamento de orçamentos, campanhas recorrentes e o uso da Inteligência Artificial.

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O Influency.me Cast está disponível nas principais plataformas de distribuição de áudio e vídeo da internet. Os episódios serão disponibilizados semanalmente nos canais oficiais para manter a regularidade na discussão dos temas propostos.