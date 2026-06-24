Binatural amplia acesso ao conhecimento na Amazônia

Uma iniciativa idealizada pela Binatural, empresa brasileira especializada na produção de biodiesel, começa a redesenhar o cotidiano de comunidades ribeirinhas na Amazônia. Instalada na Vila Tessalônica, no município de Afuá, no Pará, a Casa do Saber surge como um espaço híbrido de aprendizagem, troca de conhecimento e inclusão social, com potencial para impactar cerca de mil pessoas já no primeiro ano de funcionamento.

Mais do que uma iniciativa social isolada, o projeto amplia o debate sobre o papel da iniciativa privada na construção de soluções estruturantes em regiões remotas especialmente em um contexto em que temas como desenvolvimento sustentável, inclusão e acesso à informação ganham centralidade na agenda global.

“A transição para uma economia mais sustentável não acontece apenas com tecnologia ou novas fontes de energia. Ela acontece, principalmente, quando ampliamos acesso à educação, à informação e a oportunidades para que as pessoas possam desenvolver seu potencial e construir seus próprios caminhos. A Casa do Saber é a materialização dessa visão”, afirma André Lavor, CEO da Binatural.

Na prática, a Casa do Saber já alterou a rotina de moradores. Crianças e jovens passaram a frequentar o espaço diariamente para leitura, estudo e acesso à internet, reduzindo a necessidade de deslocamentos longos até a cidade para atividades básicas, como pesquisas escolares, impressão de documentos e comunicação com familiares.

Construção comunitária na prática

Um dos protagonistas dessa mudança é Everson Carvalho, liderança comunitária e responsável pela gestão do espaço. Morador da região, ele participou desde o planejamento da iniciativa, ajudando a mapear necessidades e potencialidades locais. Hoje, atua como elo entre o projeto e a comunidade, garantindo que o espaço permaneça vivo e conectado à realidade dos moradores.

Segundo ele, os impactos já são visíveis. “A leitura tornou-se um hábito entre as crianças, tanto entre aquelas que já sabem ler quanto entre as que estão em fase de alfabetização. Para os pais e responsáveis, esse avanço é motivo de grande gratificação e orgulho. A comunidade agradece pela construção da Casa do Saber, que tem sido de grande valia”, relata.

O espaço registra alta adesão, com dezenas de acessos simultâneos ao longo do dia, especialmente entre estudantes e professores, consolidando-se como um ponto de apoio educacional e social na região. Além do acesso ao conhecimento, o projeto também atua em frentes práticas ligadas à sustentabilidade e à qualidade de vida. Oficinas de construção de filtros portáteis de água e de hortas hidropônicas adaptadas à realidade local incentivam hábitos mais saudáveis e contribuem para a segurança alimentar das famílias, utilizando recursos disponíveis no próprio território.

A iniciativa também dialoga com a geração de renda e o fortalecimento da agricultura familiar, ao estimular o desenvolvimento de capacidades locais e ampliar as oportunidades de inclusão produtiva. Nesse sentido, a Casa do Saber reforça uma visão de desenvolvimento que integra impacto social, preservação ambiental e valorização cultural.

“Quando falamos em energia, normalmente pensamos em infraestrutura, tecnologia ou matriz energética. Mas, na prática, desenvolvimento sustentável começa pelo acesso. Quando uma comunidade tem acesso à educação, à informação e a oportunidades, ela ganha autonomia para definir seu próprio futuro. É isso que sustenta qualquer transformação de longo prazo”, complementa Lavor.

Com gestão compartilhada e foco no longo prazo, o projeto da Binatural é considerado um piloto com potencial de replicação em outras regiões do país, respeitando as especificidades de cada território. A proposta amplia o debate sobre o papel da iniciativa privada na promoção de soluções estruturantes em áreas historicamente desassistidas.

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Ao conectar educação, tecnologia e sustentabilidade em um dos contextos mais desafiadores do Brasil, a Casa do Saber aponta para um modelo de desenvolvimento baseado em acesso, dignidade e protagonismo comunitário.