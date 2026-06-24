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Roborock estreia oficialmente no Brasil com robôs aspirador

Modelos Q10VF, Q10VF+ e QR598 já estão disponíveis em grandes varejistas do país

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Repórter
24/06/2026 10:01

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Roborock estreia oficialmente no Brasil com robôs aspirador
Roborock estreia oficialmente no Brasil com robôs aspirador crédito: DINO

A Roborock, líder global em soluções inteligentes de limpeza e automação doméstica, iniciou oficialmente a comercialização de seus produtos no Brasil. Já estão disponíveis para os consumidores brasileiros o Roborock Q10VF, o Q10VF+ e o Roborock QR598, um dos modelos mais vendidos globalmente, versão equipada com base de autoesvaziamento. Os produtos podem ser adquiridos em grandes varejistas do país, como Fast ShopMercado Livre , Comshop e Amazon.

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A chegada dos produtos ao mercado brasileiro marca uma nova etapa da estratégia de expansão da companhia na América Latina e reforça a aposta da Roborock no potencial de crescimento do segmento de casas conectadas no país.

Com mapeamento a laser extremamente preciso, tecnologias avançadas de navegação, sucção e automação acima da média, os dispositivos foram desenvolvidos para simplificar a rotina doméstica e oferecer mais praticidade aos consumidores.

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Os modelos chegam ao Brasil com preços sugeridos a partir de R$ 2.439 para o Roborock Q10VF e R$ 3.299 para o Roborock Q10VF+. Já o Roborock QR598 estará disponível por R$ 6.049.



Website: https://br.roborock.com/

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