Roborock estreia oficialmente no Brasil com robôs aspirador

A Roborock, líder global em soluções inteligentes de limpeza e automação doméstica, iniciou oficialmente a comercialização de seus produtos no Brasil. Já estão disponíveis para os consumidores brasileiros o Roborock Q10VF, o Q10VF+ e o Roborock QR598, um dos modelos mais vendidos globalmente, versão equipada com base de autoesvaziamento. Os produtos podem ser adquiridos em grandes varejistas do país, como Fast Shop , Mercado Livre , Comshop e Amazon .

A chegada dos produtos ao mercado brasileiro marca uma nova etapa da estratégia de expansão da companhia na América Latina e reforça a aposta da Roborock no potencial de crescimento do segmento de casas conectadas no país.

Com mapeamento a laser extremamente preciso, tecnologias avançadas de navegação, sucção e automação acima da média, os dispositivos foram desenvolvidos para simplificar a rotina doméstica e oferecer mais praticidade aos consumidores.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os modelos chegam ao Brasil com preços sugeridos a partir de R$ 2.439 para o Roborock Q10VF e R$ 3.299 para o Roborock Q10VF+. Já o Roborock QR598 estará disponível por R$ 6.049.