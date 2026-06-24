Arte em Rede promove seminário gratuito em João Pinheiro

No dia 27 de junho, João Pinheiro recebe o seminário “Territórios Criativos: Cultura, Memória e Desenvolvimento”, atividade integrante do projeto Arte em Rede, ciclo formativo em gestão da cultura que promove qualificação, conexão e fortalecimento de agentes culturais em Minas Gerais. Gratuito e aberto ao público, o encontro acontece na Casa da Cultura, das 9h às 18h, reunindo pesquisadores, gestores culturais, representantes do poder público, artistas e agentes culturais para refletir sobre o papel da cultura na construção de estratégias de desenvolvimento social, econômico e territorial.



As inscrições podem ser realizadas gratuitamente até o dia 26 de junho através do link, também disponível na bio do perfil @arteemrede_ no Instagram. O seminário integra a programação do Arte em Rede, iniciativa patrocinada pela Cemig, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, com realização da Vivas Cultura e Esporte.



Pela primeira vez em João Pinheiro, o Arte em Rede chega ao município após edições em Belo Horizonte, Betim e Contagem. Em 2026, o projeto oferece um ciclo formativo composto por três oficinas e um seminário temático, conectando conhecimentos teóricos, práticas de gestão cultural e desenvolvimento territorial. Com o tema “Territórios Criativos: Cultura, Memória e Desenvolvimento”, o seminário propõe uma reflexão sobre as potencialidades culturais do Noroeste mineiro, compreendendo patrimônio, memória, manifestações artísticas e ativos ambientais como elementos estratégicos para a geração de oportunidades, fortalecimento das identidades locais e construção de um desenvolvimento mais sustentável.



Sob a curadoria da pesquisadora da área da cultura, Maria Helena Cunha, a programação foi construída a partir da realidade de João Pinheiro e região, reunindo especialistas com ampla experiência em patrimônio cultural, políticas públicas, economia criativa, turismo, gestão cultural e desenvolvimento territorial. Ao longo do dia, serão debatidos temas como salvaguarda do patrimônio cultural, valorização das identidades locais, protagonismo comunitário, sustentabilidade financeira para iniciativas culturais e modelos de desenvolvimento que integrem cultura, natureza e geração de renda.



Além das mesas de debate, o seminário contará com apresentações artísticas da Roda de Viola Som da Terra e da tradicional Folia de Reis do Pontal, com o objetivo de valorizar as manifestações culturais vivas do território. Também será apresentada a culminância da oficina “Território e Cultura: reconhecendo o nosso espaço”, primeira etapa formativa do ciclo, que aconteceu nos dias 12 e 13 de junho, reunindo cerca de 20 agentes culturais da cidade.



Para a curadora do Seminário, Maria Helena Cunha, “o debate sobre territórios criativos parte da compreensão de que o desenvolvimento de uma região não depende apenas de investimentos econômicos, mas também da valorização de sua memória, de seus saberes e de suas expressões culturais. Nesse contexto, a cultura é entendida como ferramenta de mobilização social, pertencimento e construção de soluções para desafios contemporâneos”, afirma.



O seminário também dialoga com conceitos presentes na Política Nacional de Economia Criativa, que reconhece os chamados ecossistemas culturais e criativos como ambientes capazes de gerar valor econômico, social, ambiental, cultural e humano por meio da articulação entre diferentes agentes culturais. A proposta é ampliar a percepção sobre a cultura como setor estratégico para o desenvolvimento sustentável dos territórios.



Programação



9h00 – Recepção

9h30 – Apresentação artística - Roda de Viola Som da Terra

10h00 – Mesa 1: Abertura Institucional

Participação de representantes do Instituto Vivas, parceiros locais e representantes do poder público.

Mediação: Solanda Steckelberg.

10h40 – Culminância da oficina

Território e Cultura: reconhecendo o nosso espaço

Contextualização e apresentação dos resultados do curso com a professora Chica Prates e representante de alunas e alunos.

11h30 – Mesa 2: Reconhecimento e Salvaguarda do Patrimônio Cultural no Noroeste de Minas

A mesa aborda experiências de reconhecimento, gestão e proteção de patrimônios culturais materiais e imateriais desenvolvidas com participação comunitária e articulação entre sociedade civil e poder público.

Convidada: Michele Arroyo

12h30 – Intervalo para almoço

14h00 – Mesa 3: Raízes culturais, Identidade e Desenvolvimento Social

Debate sobre manifestações culturais locais, pertencimento, protagonismo comunitário, economia criativa, turismo sustentável e desenvolvimento territorial.

Convidadas: Jussara Rocha; Solanda Steckelberg

16h00 – Mesa 4: Transformando Cultura e Natureza em Economia

Reflexão sobre a relação entre cultura, território, patrimônio, meio ambiente e desenvolvimento econômico, a partir do conceito de territórios criativos.

Convidada: Regina Helena Alves da Silva

Relato de experiência:

A Folia de Reis, com Mailton Oliveira Santos e José Fábio de Carvalho da Associação dos Foliões de Santos Reis de João Pinheiro

18h00 – Encerramento com apresentação da Folia de Reis do Pontal



Especialistas convidados



O seminário reúne profissionais reconhecidos nacionalmente em suas áreas de atuação.



Michele Arroyo: Historiadora, mestre e doutora em Ciências Sociais, atuou como diretora de Patrimônio Cultural da Prefeitura de Belo Horizonte, superintendente do Iphan em Minas Gerais e presidente do Iepha-MG. Atualmente é sócia-diretora da consultoria Tempo Plural, especializada em patrimônio, memória e gestão cultural.



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Jussara Rocha: Empreendedora social e especialista em desenvolvimento territorial, turismo e economia criativa. Possui mais de 30 anos de atuação em projetos desenvolvidos para instituições como Ministério do Turismo, Sebrae e organizações nacionais e internacionais voltadas para desenvolvimento regional.



Solanda Steckelberg: Gestora cultural, jornalista e relações-públicas, é fundadora do Instituto Tatajuba e do Instituto Vivas. Já ocupou cargos estratégicos na gestão pública, incluindo a presidência da Fundação Clóvis Salgado e a Subsecretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais.



Regina Helena Alves da Silva: Professora e pesquisadora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), possui extensa trajetória nos