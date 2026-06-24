Rider apresenta R Bold 2 em campanha com Filipe Ret

A Rider anuncia o lançamento do R Bold 2, nova versão de um dos modelos mais icônicos da marca dentro da categoria Pro. Para marcar esse novo capítulo, a campanha dá continuidade à trajetória do R Bold ao lado de Filipe Ret e traz novos nomes como Emitê Único e Ryu, The Runner, que representam diferentes momentos e expressões da cena urbana e reforçam a conexão da marca com a música, a moda e a cultura contemporânea.



Dando continuidade à trajetória do R Bold, o lançamento traduz a evolução do modelo a partir de uma nova leitura de design, tecnologia e conforto. Inspirado pela herança dos anos 90 - período em que o system aparente se consolidou como assinatura estética da marca - o R Bold 2 atualiza esse código ao evidenciar ainda mais o R-System Pro e incorporar a tecnologia R-Touch na palmilha, ampliando a experiência de conforto.



Mais do que um produto, o R Bold 2 se insere em um momento da cultura em que evoluir se torna essencial. A música, como uma das principais forças de expressão da cena urbana, guia essa narrativa ao conectar diferentes ritmos, referências e identidades. Nesse contexto, o modelo acompanha o movimento de uma geração que transita entre o corre e o rolê com naturalidade, unindo estilo, conforto e atitude em diferentes momentos do dia.



“Vejo o R Bold 2 como uma evolução natural do que a gente já vinha construindo com a Rider. O produto está mais maduro, mais confortável, e a marca também vem se aproximando da cena de forma muito consistente e verdadeira. É uma caminhada que acompanha o meu próprio momento de seguir evoluindo, expandindo e construindo coisas que façam sentido a longo prazo”, afirma Filipe Ret.

“Ter uma história com a Rider torna esse momento ainda mais especial. É uma marca que sempre esteve presente no nosso dia a dia, e hoje poder fazer parte de uma campanha assim mostra o quanto o nosso trabalho vem evoluindo e ganhando novos espaços”, comenta Ryu. “É muito louco olhar pra trás e lembrar que a gente já usava Rider muito antes de tudo isso, inclusive nos nossos primeiros shows. Hoje, estar em uma campanha ao lado de artistas que sempre foram referência para a gente mostra o quanto esse caminho vem crescendo e se transformando”, completa Emitê Único.

Com design marcante, tiras largas com textura de alta definição e o pin exclusivo com o play de Rider, o modelo mantém elementos característicos da linha ao mesmo tempo em que evolui sua proposta tecnológica com o R System Pro - tecnologia de ar comprimido visível na lateral do solado, que potencializa o amortecimento e aproxima a experiência de uso à de sneakers. Pensado para acompanhar diferentes ritmos e contextos, o R Bold 2 se consolida como uma peça versátil dentro do lifestyle urbano, acompanhando quem está sempre em movimento.

“O Projeto do R Bold 2 materializa um dos pilares estratégicos da Rider que é inovação. Evoluímos nesta segunda versão, entregando para o público da Rider, novas tecnologias, diferenciais de atributos e um design que tem sinergia com o universo do lifestyle urbano, música e streetwear”, conta Alexandre Reis, gerente de marca e comunicação da Rider.

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O Rider R Bold 2 já está disponível no site oficial da marca, na Rider Spaces Copan e em lojas parceiras em todo o Brasil pelo valor de R$199,99.