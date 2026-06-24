MSCI anuncia os resultados da Revisão de Classificação de Mercado MSCI 2026

A MSCI divulgou os resultados da Revisão de Classificação de Mercado MSCI 2026.

Os principais destaques da revisão deste ano incluem:

Reclassificação da Bulgária de Mercado Independente para Mercado de Fronteira

Avaliação das preocupações com a transparência dos acionistas e a negociação coordenada nos mercados de ações da Indonésia e da Turquia, reconhecendo as medidas anunciadas por ambos os mercados para abordar essas questões e observando o potencial contínuo para futuras consultas sobre o tratamento adequado desses mercados, caso não se observe um progresso significativo

Reconhecimento da remoção dos preços mínimos em Bangladesh, com a ressalva de que qualquer reintrodução poderá levar a uma consulta sobre a reclassificação de Mercado de Fronteira para Mercado Independente

Monitoramento contínuo da implementação de medidas destinadas a melhorar a acessibilidade do mercado de ações coreano para investidores institucionais internacionais

Lembrete sobre a reclassificação da Grécia de Mercado Emergente para Mercado Desenvolvido na Revisão de Índices de maio de 2027

“A Estrutura de Classificação de Mercado da MSCI determina se um mercado é desenvolvido, emergente ou de fronteira com base na acessibilidade e na capacidade de investimento que os investidores institucionais internacionais realmente experimentam”, disse Raman Aylur Subramanian, chefe de Classificação e Taxonomias de Mercado. “A inclusão em índices e a classificação de mercado não são julgamentos estáticos. Devem ser continuamente avaliadas em função das mudanças do mercado e da experiência de investidores institucionais internacionais. Quando o acesso ao mercado ou as experiências pioram, nossa estrutura exige uma resposta decisiva. E quando a acessibilidade e a investibilidade do mercado melhoram de forma significativa e sustentada, os mercados podem progredir na estrutura de classificação, como observado nos casos da Bulgária e da Grécia.”

Mais informações sobre a Revisão de Classificação de Mercado da MSCI 2026, incluindo os resultados da Revisão Global de Acessibilidade ao Mercado da MSCI 2026, podem ser encontradas em: www.msci.com/market-classification.

Resultados da Consulta sobre a Classificação da Bulgária

A MSCI anunciou sua decisão de reclassificar a Bulgária de Mercado Independente para Mercado de Fronteira. A proposta de reclassificação foi originalmente lançada para consulta em 2024, após um número suficiente de títulos búlgaros atender aos Requisitos de Tamanho e Liquidez para Mercados de Fronteira. A decisão foi posteriormente adiada após o feedback de investidores institucionais internacionais, que citaram a liquidez limitada do mercado e o momento da adoção do euro.

Desde então, as condições melhoraram substancialmente. Os participantes do mercado concordaram que a liquidez na Bolsa de Valores da Bulgária (BSE) melhorou significativamente, impulsionada por um maior número de títulos que atendem aos Requisitos de Tamanho e Liquidez do Mercado de Fronteira e pelo aumento do volume de negócios. Não foram identificados desafios operacionais significativos após a transição da Bulgária para o euro, concluída em 1º de janeiro de 2026, quando a infraestrutura de negociação e pós-negociação da BSE passou a ser totalmente denominada em euros. A Bulgária já havia migrado para a plataforma TARGET2-Securities (T2S) do Banco Central Europeu em setembro de 2023 e, após a adoção do euro, todas as liquidações agora ocorrem em euros.

A reclassificação será implementada em uma única etapa em todos os índices MSCI padrão, personalizados e derivados, coincidindo com a Revisão de Índices de maio de 2027. A MSCI divulgará mais detalhes sobre o processo de implementação oportunamente.

O relatório de acessibilidade para a Bulgária agora está refletido no relatório MSCI 2026 Global Market Accessibility Review, disponível em: https://www.msci.com/market-classification.

Preocupações com a Transparência Acionária e Negociações Coordenadas

Investidores institucionais internacionais frequentemente expressam preocupações à MSCI quando percebem opacidade persistente nas estruturas acionárias e suspeitam de comportamento coordenado de negociação. Ambas as preocupações limitam materialmente a capacidade dos investidores de avaliar a flutuação livre real e de confiar nos preços de mercado observados para a construção de portfólios e replicação de índices, e estão diretamente relacionadas aos pilares de Fluxo de Informação e Infraestrutura de Mercado da estrutura de Acessibilidade de Mercado da MSCI.

No caso da Indonésia, os participantes do mercado expressaram profundas preocupações com a investibilidade decorrentes dessas questões. A MSCI reconhece as recentes reformas de transparência anunciadas pela Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (IDX) e PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), incluindo maior divulgação de acionistas com participação acima de 1%, classificação mais granular de investidores, a introdução de uma estrutura de Alta Concentração Acionária (HSC) e um roteiro para elevar o requisito mínimo de flutuação livre para 15%. Embora esses anúncios representem um passo na direção certa, o que importa para os investidores institucionais internacionais é a implementação consistente e o efeito sustentado dessas medidas em todo o mercado. A MSCI continuará avaliando seu escopo, consistência e eficácia sustentada no contexto da determinação da flutuação livre e de avaliações mais amplas de investibilidade. Caso não haja progresso suficiente até a Revisão do Índice MSCI em novembro de 2026, a MSCI considerará uma série de opções para o tratamento adequado do mercado indonésio, incluindo potencialmente uma consulta sobre a reclassificação da Indonésia de Mercados Emergentes para Mercados de Fronteira.

Para a Turquia, investidores institucionais internacionais destacaram casos recorrentes de possível comportamento coordenado de negociação envolvendo participações de fundos intimamente ligadas a certas empresas menores listadas, com o efeito de inflar artificialmente as estimativas de flutuação livre. A MSCI reconhece a decisão emitida pelo Conselho do Mercado de Capitais da Turquia (SPK), que recentemente introduziu uma estrutura para excluir participações detidas por fundos dos cálculos de flutuação livre da bolsa, quando a propriedade efetiva subjacente pertence a partes já excluídas da flutuação livre. Não obstante, os participantes do mercado desejam observar o impacto desses cálculos ajustados na prática. Além disso, investidores internacionais comunicaram que buscam avanços adicionais, incluindo a divulgação detalhada e oportuna da propriedade efetiva, vigilância e aplicação robustas contra práticas de negociação coordenadas e uma estrutura transparente e baseada em regras para a identificação e o tratamento de títulos que apresentem distorções estruturais na liquidez. Caso não haja progresso tangível e credível suficiente no mercado turco até a Revisão do Índice MSCI de novembro de 2026, a MSCI poderá iniciar uma consulta sobre o tratamento adequado para a Turquia e seus títulos elegíveis.

A MSCI continua recebendo com satisfação o feedback sobre a transparência acionária e o comportamento de negociação nesses mercados.

Remoção de Preços Mínimos em Bangladesh

Os preços mínimos foram removidos de todos os títulos afetados no mercado de ações de Bangladesh. A MSCI considera essa medida positiva. Os preços mínimos prejudicam severamente a acessibilidade do mercado, distorcendo a formação de preços e comprometendo a capacidade dos investidores institucionais internacionais de entrar e sair de posições a valor justo. Sua remoção é um passo importante para restaurar a capacidade de investimento do mercado.

A MSCI alerta que a reintrodução de preços mínimos para quaisquer títulos listados prejudicaria gravemente, mais uma vez, a acessibilidade do mercado de ações de Bangladesh. Caso os preços mínimos sejam reimpostos, a MSCI poderá iniciar uma consulta sobre uma possível reclassificação de Bangladesh do status de Mercado de Fronteira para o status de Mercado Independente. A MSCI continua a receber comentários sobre a acessibilidade do mercado de ações de Bangladesh.

Acessibilidade do Mercado Coreano

De 2008 a 2014, a MSCI consultou participantes do mercado global sobre a potencial reclassificação da Coreia do Sul de Mercado Emergente para Mercado Desenvolvido. Os participantes do mercado identificaram a limitada conversibilidade do won coreano no mercado cambial offshore como uma barreira fundamental à reclassificação. Outras questões de acessibilidade destacadas na época incluíam a rigidez do sistema de identificação de investidores, as restrições a transferências em espécie e transações fora da bolsa, e a limitada disponibilidade de instrumentos de investimento decorrente das restrições ao uso de dados de bolsas para a criação de produtos financeiros.

A MSCI reconhece as medidas anunciadas pelas autoridades do mercado coreano para abordar essas preocupações antigas. No entanto, os investidores comunicaram que os problemas subjacentes não foram totalmente resolvidos. O won coreano não é conversível offshore. Ainda mais preocupante, a liquidez onshore durante o horário estendido de negociação de câmbio permanece amplamente insuficiente para suportar uma execução rigorosa com padrões comparáveis ??aos observados em mercados desenvolvidos, restringindo a flexibilidade operacional de câmbio para replicadores de índices e outros. Os investidores institucionais internacionais precisam ser convencidos de que a negociação do won nos mercados overnight da Coreia proporcionará, eventualmente, grandes volumes de liquidez, profundos e consistentes, além de spreads de compra e venda estreitos, comparáveis ??aos praticados durante o horário comercial diurno para outras moedas de mercados desenvolvidos. A adoção operacional de contas omnibus e transferências em espécie permanece limitada. Após o levantamento da proibição de vendas a descoberto, os participantes do mercado continuam a enfrentar encargos operacionais significativos sob o regime de conformidade restabelecido. Além disso, os requisitos de financiamento antecipado antes da liquidação continuam a representar um ônus para os participantes do mercado.

A MSCI continuará monitorando a implementação e interagindo com os participantes do mercado e as autoridades coreanas. Lembramos que as consultas sobre a possível reclassificação exigem que todas as questões tenham sido abordadas, as reformas tenham sido totalmente implementadas e os participantes do mercado tenham tido tempo suficiente para avaliar minuciosamente a eficácia sustentada das mudanças.

Classificação de Mercado da Grécia

Em 31 de março de 2026, a MSCI anunciou sua decisão de reclassificar a Grécia de Mercado Emergente para Mercado Desenvolvido, após uma consulta pública iniciada em 26 de janeiro de 2026. A maioria dos participantes da consulta se mostrou favorável à reclassificação proposta, reconhecendo que a infraestrutura de mercado da Grécia convergiu com os padrões da Europa Desenvolvida e atende aos critérios para Mercados Desenvolvidos da MSCI.

A reclassificação será implementada em uma única etapa em todos os índices MSCI padrão, personalizados e derivados, coincidindo com a Revisão de Índices de maio de 2027. Uma vez reclassificada, a Grécia será incorporada ao processo de construção do índice de mercado único da Europa Desenvolvida, e as regras constituintes existentes serão aplicadas para minimizar a rotatividade no momento da reclassificação.

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Sobre a MSCI

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