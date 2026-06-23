Mary Kay amplia sequência de vitórias com o quarto ano consecutivo como nº 1 em Vendas Diretas de Beleza no Mundo
Euromonitor International reconhece a liderança consolidada da Mary Kayem cuidados com a pele e maquiagem
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Mary Kay Inc., empresa icônica de beleza e empreendedorismo, foi mais uma vez nomeada a marca nº 1 em Vendas Diretas de Cuidados com a Pele e Maquiagem no Mundo1pela Euromonitor International, mantendo seu legado de excelência pelo quarto ano consecutivo .
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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260623323106/pt/
Mary Kay Inc., the iconic beauty and entrepreneurship company, for the fourth year in a row has been named the #1 Direct Selling Brand of Skin Care and Color Cosmetics in the World by Euromonitor International. (Image Credit: Mary Kay Inc.)
“Conquistar o 1º lugar no ranking global da Euromonitor pelo quarto ano consecutivo é um forte reconhecimento do impacto de nossas Consultoras de Beleza Independentes em todo o mundo, que impulsionam nosso sucesso diariamente”, disse Ryan Rogers, CEO da Mary Kay Inc. “Seu espírito empreendedor, aliado aos nossos investimentos transformadores em P&D e tecnologia de ponta, nos permite oferecer soluções de beleza e cuidados com a pele de alta performance. Essa é a fórmula do sucesso que nos torna uma das marcas de consumo mais amadas do mundo.”
A Euromonitor International é a principal fornecedora global de inteligência de negócios, análise de mercado e insights do consumidor, com mais de 50 anos de experiência em pesquisas de mercado em mais de 100 países.
“Os rankings da Euromonitor International representam o mais alto padrão de desempenho do mercado global, respaldados por dados e análises rigorosos e independentes”, afirmou Anthony Irwin, vice-presidente sênior de pesquisa da Euromonitor International . “A liderança contínua da Mary Kay na venda direta de produtos de beleza destaca sua capacidade de oferecer valor, qualidade e relevância consistentes em um mercado global altamente competitivo.”
No topo das listas:
- Além do reconhecimento da Euromonitor, a Mary Kay conquista consistentemente prêmios globais entre as principais empresas de beleza do mundo.
- Só em 2025, a Mary Kay recebeu 41 prêmios de beleza e da indústria em todo o mundo, incluindo o 9º lugar na lista das Melhores Marcas de Impacto Social de 2025 da Forbes2 entre 3.900 marcas.
- Em 2026, a Mary Kay ficou em 20º lugar na lista das 100 Melhores Empresas de Beleza de 2025 da Women’s Wear Daily Beauty Inc.
- A Forbes classificou a Mary Kay em 2º lugar na sua lista de Melhor Atendimento ao Cliente de 20263
Potência Global em Inovação
A Mary Kay continua a oferecer cuidados com a pele e cosméticos de alta performance por meio de uma combinação de inovação científica, insights do consumidor e atendimento personalizado.
- A Mary Kay possui mais de 1.600 patentes registradas em todo o mundo para produtos, tecnologias e embalagens.
- O Centro Global de Manufatura e P&D Richard R. Rogers da Mary Kay, no Texas, tem capacidade para produzir até 1 milhão de produtos por dia.
- 64% dos cientistas de P&D da Mary Kay e 79% das equipes globais de Marca e Criação são mulheres4 .
O portfólio da Mary Kay inclui produtos premiados e favoritos dos fãs, como:
- Linha de cuidados com a pele TimeWise®
- Clinical Solutions® cuidados avançados com a pele
- Bases TimeWise® 3D (Matte e Luminosa)
- Demaquilante para Olhos Oil-Free
- Máscara Ultimate™
- Gloss Labial Unlimited®
Os produtos Mary Kay são vendidos por Consultoras de Beleza Independentes de excelência em 40 mercados ao redor do mundo, que oferecem atendimento personalizado aos clientes pessoalmente e online em www.MaryKay.com (EUA), além de canais de mídia social e digital.
Você sabia?
Impacto Econômico da Venda Direta em Números:
Globalmente:
- O mercado global de vendas diretas deverá atingir aproximadamente 815,4 mil milhões de dólares até 2034, subindo de uma estimativa de 418,4 mil milhões de dólares em 2024.5
Nos EUA:
- 73% dos vendedores diretos nos EUA são mulheres.6
- US$ 34,7 bilhões em vendas no varejo geradas por atividades de venda direta.7
Sobre a Mary Kay
Uma das pioneiras na quebra do teto de vidro, Mary Kay Ash fundou sua marca de beleza dos sonhos no Texas em 1963 com um objetivo: enriquecer a vida das mulheres. Esse sonho floresceu e se transformou em uma empresa global com milhões de consultoras de beleza independentes em 40 mercados. Há mais de 60 anos, a oportunidade Mary Kay empodera mulheres a definirem seus próprios futuros por meio de educação, mentoria, apoio e inovação. A Mary Kay se dedica a investir na ciência por trás da beleza e a fabricar produtos de ponta para cuidados com a pele, maquiagem, suplementos nutricionais e fragrâncias. A Mary Kay acredita na preservação do nosso planeta para as futuras gerações, na proteção de mulheres afetadas pelo câncer e pela violência doméstica e no incentivo aos jovens para que sigam seus sonhos. Saiba mais em marykayglobal.com. Encontre-nos no Facebook, Instagram, e LinkedIn, ou nos siga no X.
Sobre a Euromonitor International
A Euromonitor International é líder mundial em inteligência de mercado global, abrangendo setores, empresas, economias e consumidores. Com mais de 50 anos na vanguarda do setor, combinamos profunda experiência humana com tecnologia de IA e análise de dados para fornecer insights que impulsionam decisões assertivas e de alto risco — com rapidez e em grande escala. Nossa rede global e dados proprietários permitem que você identifique oportunidades de crescimento e navegue pelas mudanças. Contamos com equipes especializadas em 16 escritórios ao redor do mundo e uma rede de analistas locais em mais de 100 países, oferecendo informações sobre nuances culturais e de negócios que outros não percebem. Pesquisamos 210 países e jurisdições e 99,9% dos consumidores do mundo, ajudando nossos clientes a compreender os mercados globais.
1 “Fonte: Euromonitor International Limited; Beleza e Cuidados Pessoais - Edição 2026, vendas em valor ao preço de venda recomendado, dados de 2025”
2 Haniya Rae, Colaboradora. (17 de abril de 2025). “Conheça as Melhores Marcas da América para Impacto Social em 2025.” https://www.forbes.com/sites/haniyarae/2025/04/17/meet-americas-best-brands-for-social-impact-2025/.
3 Alan Schwarz, (14 de outubro de 2025). “Melhor Atendimento ao Cliente de 2026.” https://www.forbes.com/lists/best-customer-service/.
4 Representatividade feminina e de liderança na Mary Kay, maio de 2026.
5 Tajammul Pangarkar. (24 de março de 2025). O mercado de vendas diretas deverá atingir US$ 815,4 bilhões até 2034, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 6,9% . www.news.market.us/direct-selling-market-news
6 Federação Mundial de Associações de Venda Direta. (Novembro de 2025). Relatório Global Anual de Dados Estatísticos de Vendas Diretas de 2024 . https://wfdsa.org/wp-content/uploads/2025/12/WFDSA-STATS-Report-2024-2025-V1.pdf
7 Estudo DSEF sobre o crescimento e as perspectivas dos EUA em 2025. Relatório de Impacto Econômico dos EUA DSEF 2026.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
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Contato:
Comunicação Corporativa da Mary Kay Inc.
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Fonte: BUSINESS WIRE