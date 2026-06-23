Mary Kay amplia sequência de vitórias com o quarto ano consecutivo como nº 1 em Vendas Diretas de Beleza no Mundo

Mary Kay Inc., empresa icônica de beleza e empreendedorismo, foi mais uma vez nomeada a marca nº 1 em Vendas Diretas de Cuidados com a Pele e Maquiagem no Mundo1pela Euromonitor International, mantendo seu legado de excelência pelo quarto ano consecutivo .

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260623323106/pt/

Mary Kay Inc., the iconic beauty and entrepreneurship company, for the fourth year in a row has been named the #1 Direct Selling Brand of Skin Care and Color Cosmetics in the World by Euromonitor International. (Image Credit: Mary Kay Inc.)

“Conquistar o 1º lugar no ranking global da Euromonitor pelo quarto ano consecutivo é um forte reconhecimento do impacto de nossas Consultoras de Beleza Independentes em todo o mundo, que impulsionam nosso sucesso diariamente”, disse Ryan Rogers, CEO da Mary Kay Inc. “Seu espírito empreendedor, aliado aos nossos investimentos transformadores em P&D e tecnologia de ponta, nos permite oferecer soluções de beleza e cuidados com a pele de alta performance. Essa é a fórmula do sucesso que nos torna uma das marcas de consumo mais amadas do mundo.”

A Euromonitor International é a principal fornecedora global de inteligência de negócios, análise de mercado e insights do consumidor, com mais de 50 anos de experiência em pesquisas de mercado em mais de 100 países.

“Os rankings da Euromonitor International representam o mais alto padrão de desempenho do mercado global, respaldados por dados e análises rigorosos e independentes”, afirmou Anthony Irwin, vice-presidente sênior de pesquisa da Euromonitor International . “A liderança contínua da Mary Kay na venda direta de produtos de beleza destaca sua capacidade de oferecer valor, qualidade e relevância consistentes em um mercado global altamente competitivo.”

No topo das listas:

Além do reconhecimento da Euromonitor, a Mary Kay conquista consistentemente prêmios globais entre as principais empresas de beleza do mundo.

Só em 2025, a Mary Kay recebeu 41 prêmios de beleza e da indústria em todo o mundo, incluindo o 9º lugar na lista das Melhores Marcas de Impacto Social de 2025 da Forbes 2 entre 3.900 marcas.

em todo o mundo, incluindo o lugar na lista das Melhores Marcas de Impacto Social de 2025 da Forbes entre 3.900 marcas. Em 2026, a Mary Kay ficou em 20º lugar na lista das 100 Melhores Empresas de Beleza de 2025 da Women’s Wear Daily Beauty Inc.

lugar na lista das 100 Melhores Empresas de Beleza de 2025 da Women’s Wear Daily Beauty Inc. A Forbes classificou a Mary Kay em 2º lugar na sua lista de Melhor Atendimento ao Cliente de 20263

Potência Global em Inovação

A Mary Kay continua a oferecer cuidados com a pele e cosméticos de alta performance por meio de uma combinação de inovação científica, insights do consumidor e atendimento personalizado.

A Mary Kay possui mais de 1.600 patentes registradas em todo o mundo para produtos, tecnologias e embalagens.

O Centro Global de Manufatura e P&D Richard R. Rogers da Mary Kay, no Texas, tem capacidade para produzir até 1 milhão de produtos por dia.

64% dos cientistas de P&D da Mary Kay e 79% das equipes globais de Marca e Criação são mulheres4 .

O portfólio da Mary Kay inclui produtos premiados e favoritos dos fãs, como:

Linha de cuidados com a pele TimeWise®

Clinical Solutions® cuidados avançados com a pele

Bases TimeWise® 3D (Matte e Luminosa)

Demaquilante para Olhos Oil-Free

Máscara Ultimate™

Gloss Labial Unlimited®

Os produtos Mary Kay são vendidos por Consultoras de Beleza Independentes de excelência em 40 mercados ao redor do mundo, que oferecem atendimento personalizado aos clientes pessoalmente e online em www.MaryKay.com (EUA), além de canais de mídia social e digital.

Você sabia?

Impacto Econômico da Venda Direta em Números:

Globalmente:

O mercado global de vendas diretas deverá atingir aproximadamente 815,4 mil milhões de dólares até 2034, subindo de uma estimativa de 418,4 mil milhões de dólares em 2024.5

Nos EUA:

73% dos vendedores diretos nos EUA são mulheres. 6

US$ 34,7 bilhões em vendas no varejo geradas por atividades de venda direta.7

Sobre a Mary Kay

Uma das pioneiras na quebra do teto de vidro, Mary Kay Ash fundou sua marca de beleza dos sonhos no Texas em 1963 com um objetivo: enriquecer a vida das mulheres. Esse sonho floresceu e se transformou em uma empresa global com milhões de consultoras de beleza independentes em 40 mercados. Há mais de 60 anos, a oportunidade Mary Kay empodera mulheres a definirem seus próprios futuros por meio de educação, mentoria, apoio e inovação. A Mary Kay se dedica a investir na ciência por trás da beleza e a fabricar produtos de ponta para cuidados com a pele, maquiagem, suplementos nutricionais e fragrâncias. A Mary Kay acredita na preservação do nosso planeta para as futuras gerações, na proteção de mulheres afetadas pelo câncer e pela violência doméstica e no incentivo aos jovens para que sigam seus sonhos. Saiba mais em marykayglobal.com. Encontre-nos no Facebook, Instagram, e LinkedIn, ou nos siga no X.

Sobre a Euromonitor International

A Euromonitor International é líder mundial em inteligência de mercado global, abrangendo setores, empresas, economias e consumidores. Com mais de 50 anos na vanguarda do setor, combinamos profunda experiência humana com tecnologia de IA e análise de dados para fornecer insights que impulsionam decisões assertivas e de alto risco — com rapidez e em grande escala. Nossa rede global e dados proprietários permitem que você identifique oportunidades de crescimento e navegue pelas mudanças. Contamos com equipes especializadas em 16 escritórios ao redor do mundo e uma rede de analistas locais em mais de 100 países, oferecendo informações sobre nuances culturais e de negócios que outros não percebem. Pesquisamos 210 países e jurisdições e 99,9% dos consumidores do mundo, ajudando nossos clientes a compreender os mercados globais.

1 “Fonte: Euromonitor International Limited; Beleza e Cuidados Pessoais - Edição 2026, vendas em valor ao preço de venda recomendado, dados de 2025”

2 Haniya Rae, Colaboradora. (17 de abril de 2025). “Conheça as Melhores Marcas da América para Impacto Social em 2025.” https://www.forbes.com/sites/haniyarae/2025/04/17/meet-americas-best-brands-for-social-impact-2025/.

3 Alan Schwarz, (14 de outubro de 2025). “Melhor Atendimento ao Cliente de 2026.” https://www.forbes.com/lists/best-customer-service/.

4 Representatividade feminina e de liderança na Mary Kay, maio de 2026.

5 Tajammul Pangarkar. (24 de março de 2025). O mercado de vendas diretas deverá atingir US$ 815,4 bilhões até 2034, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 6,9% . www.news.market.us/direct-selling-market-news

6 Federação Mundial de Associações de Venda Direta. (Novembro de 2025). Relatório Global Anual de Dados Estatísticos de Vendas Diretas de 2024 . https://wfdsa.org/wp-content/uploads/2025/12/WFDSA-STATS-Report-2024-2025-V1.pdf

7 Estudo DSEF sobre o crescimento e as perspectivas dos EUA em 2025. Relatório de Impacto Econômico dos EUA DSEF 2026.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260623323106/pt/

Comunicação Corporativa da Mary Kay Inc.

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