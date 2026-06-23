NetApp aprimora o suporte para cargas de trabalho de IA em grande escala

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de Infraestrutura Inteligente de Dados, anunciou hoje o lançamento do StorageGRID 12.1, projetado para ajudar os clientes a escalar IA e outras cargas de trabalho modernas com um namespace global federado. Os novos recursos aprimoram a forma como os dados são acessados, processados ??e gerenciados em ambientes distribuídos para oferecer suporte a pipelines de dados de IA, data lakes e aplicativos modernos baseados em objetos.

As organizações estão lidando com o rápido crescimento de dados não estruturados para atender às cargas de trabalho de IA, ao mesmo tempo que gerenciam esses dados em ambientes híbridos cada vez mais distribuídos. Em seu relatório "Object Storage Solutions Landscape, Q1 2026", a Forrester observa que a ascensão da IA ??generativa impulsionou o armazenamento de objetos para uma plataforma de dados otimizada para IA, indo além de seus usos históricos, dando suporte a estratégias de dados corporativas com armazenamento escalável e durável para dados não estruturados, mídias e backups. As atualizações do NetApp StorageGRID permitem que as organizações aproveitem seus dados de objetos para esses usos emergentes com novos recursos que simplificam as operações, melhoram o desempenho e reduzem os custos para cargas de trabalho com uso intensivo de dados, como IA.

"À medida que as organizações correm para transformar volumes de dados não estruturados, que crescem rapidamente e são distribuídos, em insights e ações, elas precisam de uma infraestrutura que torne os dados inteligentes, acessíveis e prontos para IA", disse Sandeep Singh, vice-presidente sênior e gerente-geral de Plataforma da NetApp. “Com o StorageGRID 12.1, a NetApp amplia o poder de nossa plataforma de dados, oferecendo aos clientes um namespace globalmente unificado para gerenciar dados em escala, acelerar cargas de trabalho de IA e análise e extrair mais valor de seus dados, onde quer que estejam.”

O StorageGRID 12.1 permite que as organizações escalem IA e cargas de trabalho modernas em ambientes distribuídos globalmente com novos recursos, incluindo:

Namespace federado global : Os clientes agora podem operar em grande escala sem precisar reestruturar aplicativos ou fluxos de trabalho com a introdução de namespaces federados. Os namespaces federados permitem o gerenciamento de vários sistemas StorageGRID distribuídos globalmente, escalando até 10 exabytes em um único namespace.

: Os clientes agora podem operar em grande escala sem precisar reestruturar aplicativos ou fluxos de trabalho com a introdução de namespaces federados. Os namespaces federados permitem o gerenciamento de vários sistemas StorageGRID distribuídos globalmente, escalando até 10 exabytes em um único namespace. Grandes melhorias de desempenho, eficiência e gerenciamento de dados : Ajudando os clientes a reduzir custos de computação e melhorar a eficiência de cargas de trabalho modernas, o StorageGRID 12.1 oferece até 400% mais throughput em comparação com a versão 12.0, dependendo da carga de trabalho e do tamanho do objeto. Com as melhorias de desempenho, o StorageGRID agora pode fornecer até 12 TB/s de throughput para fábricas de IA. As operações em lote permitem que os clientes executem facilmente operações em bilhões de objetos. Novos recursos permitem que os agentes de IA rastreiem facilmente as alterações nos buckets de armazenamento de objetos desde a última verificação, aprimorando a capacidade de criar pipelines de dados de IA abrangentes.

: Ajudando os clientes a reduzir custos de computação e melhorar a eficiência de cargas de trabalho modernas, o StorageGRID 12.1 oferece até 400% mais throughput em comparação com a versão 12.0, dependendo da carga de trabalho e do tamanho do objeto. Com as melhorias de desempenho, o StorageGRID agora pode fornecer até 12 TB/s de throughput para fábricas de IA. As operações em lote permitem que os clientes executem facilmente operações em bilhões de objetos. Novos recursos permitem que os agentes de IA rastreiem facilmente as alterações nos buckets de armazenamento de objetos desde a última verificação, aprimorando a capacidade de criar pipelines de dados de IA abrangentes. Recursos expandidos de segurança e governança: Controles mais robustos para ambientes regulamentados ajudam os clientes a acelerar a inovação, protegendo seus dados com verificação multiadministradora.

Reconhecendo a NetApp entre as principais soluções de armazenamento de objetos, a Forrester nomeou a NetApp como Líder no relatório The Forrester Wave™: Soluções de Armazenamento de Objetos, 2º trimestre de 2026. De acordo com o relatório, "a NetApp tem uma visão convincente de infraestrutura de dados corporativa otimizada para casos de uso híbridos, multicloud e soberanos" e é "uma ótima opção para grandes empresas que gerenciam ambientes de objetos distribuídos e regulamentados que desejam equilibrar governança e consistência híbrida com a necessidade de serviços de armazenamento nativos de IA". Esta é a primeira avaliação Wave da Forrester sobre o mercado de armazenamento de objetos.

Recursos Adicionais

A Forrester não endossa nenhuma empresa, produto, marca ou serviço incluído em suas publicações de pesquisa e não aconselha ninguém a selecionar os produtos ou serviços de qualquer empresa ou marca com base nas classificações incluídas em tais publicações. A informação baseia-se nos melhores recursos disponíveis. As opiniões refletem o julgamento do momento e estão sujeitas a alterações. Este relatório faz parte de uma coleção mais ampla de recursos da Forrester, incluindo modelos interativos, estruturas, ferramentas, dados e acesso à orientação de analistas. Para obter mais informações, leia sobre a objetividade da Forresteraqui.

Sobre a NetApp

Há mais de três décadas, a NetApp tem ajudado as principais organizações do mundo a navegar pelas transformações tecnológicas – desde o surgimento do armazenamento corporativo até a era inteligente impulsionada por dados e inteligência artificial (IA). Hoje, a NetApp é a empresa de Infraestrutura de Dados Inteligente, ajudando seus clientes a transformar dados em um catalisador de inovação, resiliência e crescimento.

No centro dessa infraestrutura está a plataforma de dados da NetApp – uma base unificada, inteligente e em nível corporativo que conecta, protege e ativa dados em todas as nuvens, cargas de trabalho e ambientes. Desenvolvida sobre o poder comprovado do NetApp ONTAP, o software e sistema operacional de gerenciamento de dados líder de mercado, e aprimorada por automação por meio do AI Data Engine e do AFX, ela oferece observabilidade, resiliência e inteligência em escala.

Projetada de forma desagregada, a plataforma de dados da NetApp separa armazenamento, serviços e controle, permitindo que as empresas modernizem-se mais rapidamente, escalem de forma eficiente e inovem sem dependência de fornecedor (lock-in). Como a única plataforma de armazenamento corporativo incorporada nativamente às maiores nuvens do mundo, ela oferece às organizações a liberdade de executar qualquer carga de trabalho, em qualquer lugar, com desempenho, governança e proteção consistentes.

Com a NetApp, os dados estão sempre prontos – prontos para se defender contra ameaças, impulsionar a IA e gerar as próximas inovações. Por isso, as empresas mais visionárias do mundo confiam na NetApp para transformar inteligência em vantagem competitiva.

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