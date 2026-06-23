Univar Solutions Publica Relatório de Sustentabilidade de 2025 e Lança Novas Metas de Sustentabilidade para 2030

DOWNERS GROVE, Ill., June 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Univar Solutions LLC (“Univar Solutions” ou “a Empresa”), fornecedora global líder de soluções para usuários de ingredientes especiais e produtos químicos, anunciou hoje a publicação do seu relatório de sustentabilidade de 2025 e o lançamento dos compromissos de sustentabilidade da próxima fase por meio da sua estratégia para 2030, “Crescimento com Propósito”. O mais recente relatório da Empresa destaca o progresso global significativo no fechamento das suas metas de sustentabilidade para 2025 e descreve um roteiro expandido e integrado para os negócios, projetado para fornecer valor a longo prazo, mitigar riscos e responder às expectativas em evolução das partes interessadas.

“Com base em quase duas décadas de progresso, nos concentramos agora na próxima fase da nossa jornada através da nossa estratégia para 2030”, disse David Jukes, Presidente e Diretor Executivo da Univar Solutions. “Essa ambição de longo prazo está focada em avaliar o valor dos negócios, gerenciar o risco material e apoiar as necessidades das nossas partes interessadas.”

O Relatório de Sustentabilidade de 2025 reflete uma década de relatórios globais de sustentabilidade e demonstra o avanço contínuo nas principais prioridades ambientais, sociais e comerciais.

Entre os destaques:

Alcance de uma redução de 32% nas emissões de Escopo 1 e 2, excedendo substancialmente a meta de 20% da Empresa.

Redução do desperdício de água em 30% em relação à linha de base, superando sua meta.

Expansão do envolvimento da cadeia de suprimentos na sustentabilidade, com mais de 89% dos gastos diretos com fornecedores avaliados.

Continuidade de forte engajamento com os funcionários (81%) e métricas de inclusão, incluindo uma pontuação de 100 no Índice de Igualdade Corporativa.





“Esses resultados ressaltam como a sustentabilidade continua a amadurecer como um facilitador central da eficiência operacional, gerenciamento de riscos e parcerias com clientes em todos a nossa empresa”, disse Alexa Colin, Diretora Jurídica e Administrativa e líder executiva de sustentabilidade da Univar Solutions. “Tivemos um progresso significativo nas nossas metas para 2025, e isso aumenta nossos esforços de sustentabilidade à medida que preparamos a introdução das nossas metas para a próxima geração.”

A Estratégia para 2030: “Crescimento com Propósito”

Com base nesse momento, a Univar Solutions lançou sua nova estratégia de sustentabilidade para 2030, baseada no princípio de "Crescimento com Propósito".

A estratégia foi projetada para:

Oferecer valor demonstrável com eficiência, inovação e crescimento.

Mitigar riscos mensuráveis em todas as operações e cadeias de suprimentos.

Apoiar as necessidades das partes interessadas diante da evolução das expectativas e dos requisitos regulamentares





“Essas metas refletem uma abordagem abrangente que integra a sustentabilidade na forma como operamos, crescemos e criamos valor em toda a nossa presença global”, disse o Dr. Liam McCarroll, Diretor Sênior de Sustentabilidade Global e Impacto Social. "Esse esforço é uma estrutura totalmente integrada e alinhada aos negócios, moldada pela análise de materialidade dupla, pela demanda dos clientes e pelos desenvolvimentos regulatórios."

As metas da Univar Solutions para 2030 se concentram em oito áreas globais prioritárias abrangendo as dimensões ambiental, comercial e social, incluindo:

Ambiental

Avanço para emissões líquidas zero, visando uma redução de 43% nas emissões de Escopo 1 e 2 até 2030 (vs. linha de base de 2019).

Aprimoramento da eficiência dos recursos, com a redução da intensidade dos resíduos perigosos operacionais em 20%.

Fortalecimento da gestão ambiental por meio da melhoria da gestão da água e redução das liberações de produtos químicos.





Comercial

Expansão de produtos e serviços sustentáveis, com apoio da demanda dos clientes e incentivo ao crescimento.

Fortalecimento das cadeias de suprimentos sustentáveis, incluindo a devida diligência e o engajamento aprimorados dos fornecedores.

Além disso, incorporação da sustentabilidade na estratégia comercial para apoiar as jornadas de sustentabilidade do cliente por meio do portfólio de Produtos Sustentáveis e Naturais.





Social

Promoção da inclusão e do pertencimento nas práticas comerciais e na experiência do funcionário.

Escala do impacto na comunidade, com uma meta de 45.000 horas de voluntariado de funcionários até 2030.

Aprimoramento ainda maior do desempenho da segurança no local de trabalho, visando uma Taxa Total de Incidentes de ≤0,38.





A Empresa continuará a apresentar uma estratégia global única e unificada de sustentabilidade e estrutura de relatórios, reforçando a consistência e a transparência para as partes interessadas em todas as regiões e segmentos de negócios.

Com a sustentabilidade agora totalmente incorporada ao seu modelo operacional, a Univar Solutions está focada em dimensionar o impacto por meio da inovação, parcerias mais fortes com fornecedores e soluções aprimoradas para os clientes.

A Empresa continuará a evoluir suas práticas de relatórios em alinhamento com as estruturas globais, aprimorando a qualidade, transparência e responsabilidade dos dados.

Saiba mais em: https://www.univarsolutions.com/sustainability

Leia o relatório completo em: https://www.univarsolutions.com/sustainability/esg-resources

Sobre a Univar Solutions

A Univar Solutions é uma distribuidora líder global de produtos químicos especiais e ingredientes, com um portfólio de primeira linha dos principais produtores do mundo. Com uma das maiores frotas de transporte privado e força de vendas técnicas do setor, know-how de logística incomparável, profundo conhecimento do mercado e regulatório, desenvolvimento de formulação e receita e ferramentas digitais líderes, a Empresa está bem-posicionada para oferecer soluções personalizadas e serviços de valor agregado para uma ampla gama de mercados, indústrias e aplicações. Cumprindo seu propósito de ajudar a manter as comunidades saudáveis, alimentadas, limpas e seguras, a Univar Solutions está comprometida em ajudar clientes e fornecedores a inovar e se concentrar em Crescer Juntos. Saiba mais em univarsolutions.com.

Declarações e Informações de Previsão

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mediarelations@univarsolutions.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9751610)