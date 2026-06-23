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Segurança em voo reforça missões humanitárias na Amazônia

Treinamento voluntário sobre o transporte de cargas perigosas ampliou a preparação dos tripulantes da ONG Missão do Céu para operações aéreas em comunidades isoladas da Amazônia, em cooperação com a Apzi Treinamentos, com foco no reforço da segurança em missões humanitárias realizadas na região.

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DINO
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Repórter
23/06/2026 19:38

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A Missão do Céu, organização missionária com mais de dez anos de atuação na região amazônica, recebeu da Apzi Treinamentos, instituição especializada em formação aeroportuária e logística, um curso voluntário sobre transporte seguro de artigos perigosos. O treinamento foi oferecido a tripulações que realizam voos em áreas de difícil acesso, com o objetivo de aprimorar a segurança operacional e reduzir riscos a aeronaves, equipes e populações atendidas.

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Realizado recentemente, o curso abordou normas técnicas específicas para o manuseio de materiais classificados como perigosos, como baterias, equipamentos eletrônicos e insumos de apoio logístico. Segundo Flávio Monteze, proprietário da empresa envolvida na ação de treinamento, "em ambientes remotos, o manuseio inadequado desses itens representa risco direto à integridade das aeronaves, das equipes e das populações atendidas". Ele destacou que a normatização, embora pouco conhecida pelo público, constitui parte essencial da segurança de voo.

A iniciativa evidencia uma tendência crescente entre organizações sem fins lucrativos: a criação de redes de apoio técnico entre instituições que atuam em contextos complementares. Essa colaboração preenche lacunas que o poder público e o setor privado, muitas vezes, não conseguem alcançar com a mesma capilaridade, sobretudo em territórios onde a infraestrutura estatal é limitada.

Na Amazônia, o terceiro setor desempenha funções que vão além da assistência imediata, incluindo conectividade, saúde, educação e documentação de populações marginalizadas. Investir em capacitação técnica, como o treinamento oferecido, torna?se tão crucial quanto a alocação de recursos financeiros para garantir a sustentabilidade das operações.

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O modelo apresentado pode ser replicado por outras organizações que atuam em regiões remotas. Ao disponibilizar conhecimento especializado como forma de responsabilidade social, as instituições fortalecem a capacidade operacional de quem está em campo, contribuindo para a eficácia das missões humanitárias e para a segurança de voo, condição indispensável para a continuidade do trabalho em áreas ainda não atendidas pelo Estado.



Website: https://www.instagram.com/apzibr

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