Alta demanda movimenta engenharia e tecnologia na indústria

A digitalização de processos, o avanço da automação industrial e a adoção de inteligência artificial têm remodelado as necessidades de qualificação no mercado. Segundo o relatório Future of Jobs 2025, do Fórum Econômico Mundial, tendências em inovação tecnológica, transição verde, mudanças demográficas e novas dinâmicas econômicas devem transformar ocupações e estratégias de força de trabalho até 2030.

No Brasil, esse movimento também se reflete na indústria. Dados do Mapa do Trabalho Industrial, elaborado pelo Observatório Nacional da Indústria, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), indicam que 14 milhões de profissionais precisarão ser qualificados em três anos para atender às demandas do setor produtivo. O cenário reforça a importância de iniciativas voltadas à formação, atração e integração de talentos técnicos.

Cenário de mercado contextualiza marco de 20 anos

Empresas que atuam na interseção entre engenharia, tecnologia e desenvolvimento de talentos têm percebido a necessidade de se conectar às transformações em curso nos setores.

É nesse contexto que a LUZA Group iniciou a contagem regressiva para a celebração de seus 20 anos de atuação, marco previsto para 28 de outubro de 2026. A multinacional lançou a campanha “Conectores do Futuro. Talentos que constroem o amanhã”, com foco na relação entre pessoas, conhecimento técnico e transformação dos negócios.

Fundada há duas décadas, a empresa atua nos segmentos de engenharia e tecnologia, com projetos voltados a diferentes setores da economia. De acordo com informações institucionais, a organização reúne mais de 1.200 profissionais e opera em diferentes mercados, apoiando projetos internacionais em áreas como mobilidade, energia, telecomunicações, mineração, agronegócio, bens de capital, ciências da vida e tecnologia da informação.

Integração entre engenharia e tecnologia ganha relevância

Nos últimos anos, a convergência entre engenharia e tecnologia da informação passou a ocupar papel estratégico em empresas que buscam ganhos de produtividade, eficiência operacional e inovação. Um levantamento do Gartner sobre tendências em engenharia de software para 2025 aponta que ferramentas e tecnologias habilitadas por inteligência artificial estão alterando a forma como softwares são desenvolvidos e entregues, exigindo novas estratégias de talento e práticas de engenharia mais adaptadas ao ambiente digital.

Para Tiago Monteiro, CEO da LUZA Group, o aniversário de 20 anos ocorre em um momento capaz de reafirmar o caráter vanguardista e de adaptabilidade da empresa. “Os 20 anos consolidam nossa visão de mercado orientada por conhecimento técnico, colaboração e adaptação aos novos ciclos da indústria”, afirma.

Presença global favorece projetos multidisciplinares

A expansão da presença geográfica e a diversificação setorial são fatores importantes para o movimento da companhia. A atuação em diferentes mercados permite que equipes multidisciplinares participem de projetos que envolvem automação industrial, engenharia de processos, desenvolvimento de software, análise de dados, cibersegurança e soluções digitais aplicadas a ambientes produtivos.

Segundo Cláudio Sanches, CMO da empresa, a campanha comemorativa será desenvolvida ao longo de 2026 por meio de iniciativas voltadas a colaboradores, clientes e parceiros. O primeiro passo é o lançamento de um selo comemorativo, criado para simbolizar movimento, evolução contínua e conexão entre profissionais, tecnologia e conhecimento.

Qualidade e segurança da informação acompanham a trajetória

A LUZA Group também destaca que sua trajetória tem sido acompanhada por iniciativas relacionadas à qualidade, segurança da informação e ambiente de trabalho. Em Portugal, a empresa possui certificações ISO 9001 e TISAX. No Brasil, conta com as mesmas certificações, além do reconhecimento Great Place to Work (GPTW).

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Para Monteiro, o marco de 20 anos direciona a atenção para os próximos desafios da engenharia e da tecnologia. A leitura da companhia é que a combinação entre especialização técnica, colaboração multidisciplinar e capacidade de adaptação tende a orientar os novos ciclos de desenvolvimento dos setores produtivos.