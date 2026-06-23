Organização de saúde em Jundiaí conquista a ISO 7101:2023

O Brasil possui atualmente cerca de 350 mil estabelecimentos ligados à área da saúde, incluindo hospitais, clínicas, consultórios, laboratórios e centros de diagnóstico, segundo dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Dentro desse universo, uma empresa do interior paulista acaba de alcançar um feito ainda pouco comum no setor. O Laboratório Fleming, de Jundiaí (SP), tornou-se a segunda organização da área da saúde no país a conquistar a certificação internacional ISO 7101:2023.

Criada pela International Organization for Standardization (ISO), a norma estabelece requisitos para sistemas de gestão da qualidade em organizações de saúde. Diferentemente de modelos voltados exclusivamente aos processos técnicos, a ISO 7101:2023 contempla pilares estratégicos como governança, cultura organizacional, liderança, segurança assistencial, gestão de riscos, sustentabilidade operacional, experiência do paciente e melhoria contínua.

A conquista ocorre em um momento de transformação do setor da saúde, marcado pelo avanço da inteligência artificial, da automação e da digitalização dos serviços. Nesse cenário, um dos principais desafios das organizações é equilibrar o uso da tecnologia e a busca por eficiência operacional com o desenvolvimento humano e o fortalecimento institucional.

É nesse contexto que a ISO 7101:2023 ganha relevância internacional. A certificação avalia não apenas o desempenho técnico, mas também a capacidade da organização de manter padrões de qualidade, segurança e desenvolvimento humano de maneira contínua.

Um reconhecimento que vai além da estrutura técnica

Com mais de três décadas de atuação em medicina diagnóstica em Jundiaí, o Laboratório Fleming vem consolidando, nos últimos anos, um modelo de gestão voltado à integração entre excelência técnica, experiência do paciente, inovação e desenvolvimento de pessoas.

Atualmente, a instituição realiza mais de 1,2 milhão de exames por ano e vem ganhando projeção nacional não apenas por sua estrutura laboratorial, mas também pela construção de uma cultura organizacional baseada em governança, liderança e valorização humana.

Segundo o Dr. Marcelo Menino, CEO e sócio-proprietário do Laboratório Fleming, a certificação representa mais do que um reconhecimento institucional.

“A ISO 7101:2023 não reconhece apenas processos. Ela valida cultura, governança, segurança e maturidade organizacional. Em um setor no qual vidas dependem da qualidade das decisões, alcançar esse padrão significa assumir um compromisso ainda maior com os pacientes, os colaboradores e com a própria sustentabilidade da saúde”, afirma.

Cultura organizacional como diferencial estratégico

A conquista da ISO 7101:2023 ocorre após uma sequência de reconhecimentos nacionais obtidos pelo Laboratório Fleming nas áreas de gestão de pessoas e ambiente organizacional.

Em 2024, a empresa conquistou o primeiro lugar nacional no ranking Great Place to Work (GPTW), na categoria de pequenos e médios laboratórios. Em 2025, permaneceu entre os destaques do país, alcançando a quarta colocação nacional em sua categoria.

No setor da saúde, a convergência entre certificações de governança e o reconhecimento interno dos colaboradores tende a ganhar cada vez mais relevância. Em ambientes de alta complexidade assistencial, fatores como cultura organizacional, liderança e engajamento das equipes são considerados fundamentais para a segurança, a sustentabilidade e a qualidade das operações.

Nesse sentido, a ISO 7101:2023 reforça uma mudança importante no mercado: a compreensão de que a excelência em saúde não depende apenas de tecnologia ou estrutura física, mas também da capacidade das organizações de construir ambientes seguros, sustentáveis e humanamente maduros.

Interior paulista ganha protagonismo nacional

A certificação também evidencia o protagonismo crescente de empresas do interior paulista no cenário nacional da saúde privada.

Historicamente concentrados nas grandes capitais e em conglomerados hospitalares, os principais reconhecimentos do setor começam a alcançar organizações regionais que investem em modelos avançados de gestão, governança e inovação.

Para o mercado, o reconhecimento do Laboratório Fleming demonstra que instituições de médio porte também podem atingir padrões internacionais de excelência tradicionalmente associados aos maiores grupos da saúde brasileira.

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Para Jundiaí, a conquista amplia a projeção da cidade como um dos polos que abrigam organizações com modelos avançados de gestão da saúde no país.