INBRAEP antecipa atualização de cursos com revisão da NR-10

A Norma Regulamentadora nº 10 (NR-10), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), é uma das principais referências em segurança do trabalho no Brasil. A norma estabelece requisitos para a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos destinados a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que atuam direta ou indiretamente com instalações elétricas e serviços envolvendo eletricidade.

Diante da evolução tecnológica do setor elétrico, das novas formas de organização do trabalho e da necessidade de aprimoramento contínuo das medidas de prevenção, a NR-10 encontra-se em processo de atualização. As novas propostas buscam modernizar conceitos, adequar procedimentos e fortalecer ainda mais a proteção dos trabalhadores expostos aos riscos elétricos, mantendo a norma alinhada às melhores práticas de segurança e saúde ocupacional.

Os acidentes envolvendo eletricidade continuam representando um importante desafio para empresas e profissionais de diversos segmentos econômicos. Choques elétricos, arcos elétricos, queimaduras e quedas decorrentes de contatos com instalações energizadas figuram entre os principais riscos enfrentados pelos trabalhadores do setor. Nesse contexto, a atualização da NR-10 reforça a importância da capacitação contínua e da adoção de procedimentos cada vez mais eficazes para a prevenção de acidentes.

Diante desse cenário, o Instituto Brasileiro de Ensino Profissionalizante (INBRAEP) já iniciou o processo de atualização de seus cursos de NR-10. O objetivo é que, ainda este ano e antes mesmo da entrada em vigor do novo texto normativo, os treinamentos da instituição já contemplem as alterações aprovadas, proporcionando aos profissionais acesso antecipado aos novos requisitos e às melhores práticas de segurança.



“A atualização da NR-10 representa mais um passo importante para o fortalecimento da cultura de prevenção no setor elétrico. Por isso, o INBRAEP acompanha atentamente todas as discussões e revisões da norma, garantindo que seus cursos permaneçam atualizados e alinhados às exigências mais recentes da legislação”, afirma Antônio Zimmermann, diretor-geral do INBRAEP.

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Com mais de 15 anos de atuação na educação profissional, o INBRAEP oferece treinamentos desenvolvidos de acordo com a legislação vigente e as necessidades do mercado. A atualização antecipada dos cursos de NR-10 permite que empresas e trabalhadores se preparem com antecedência para as novas regras, reduzindo riscos e fortalecendo a segurança nos ambientes de trabalho.