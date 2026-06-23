Bacardi assume o controle total da TEELING® Irish Whiskey

A Bacardi Limited anunciou a conclusão de uma transação que torna a empresa familiar a única proprietária da Teeling Whiskey Company e da marca de whisky irlandês TEELING®. Os fundadores Jack e Stephen Teeling continuarão fazendo parte da marca, moldando seu futuro e impulsionando o crescimento a longo prazo como consultores estratégicos.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260623749480/pt/

Three expressions of Teeling Irish Whiskey: Single Grain, Small Batch and Single Malt

O anúncio de hoje surge na sequência da bem-sucedida relação entre as duas empresas desde que a Bacardi adquiriu uma participação minoritária na empresa de whisky sediada em Dublin, em 2017. Posteriormente, a Bacardi aumentou a sua participação, tornando-se acionista maioritária em 2022.

“A TEELING é a escolha perfeita para a Bacardi”, afirma Mahesh Madhavan, CEO da Bacardi Limited. “A marca representa qualidade, tradição e uma abordagem audaciosa à categoria, com ideias inovadoras e novos whiskies originais. As centenas de prémios que recebeu comprovam o seu sucesso. Existe um enorme potencial a longo prazo para a categoria do whisky irlandês a nível global e, com a TEELING, estamos perfeitamente posicionados para aproveitar todas as oportunidades.”

Desde que a Bacardi estabeleceu a sua relação com a Teeling Whiskey Company, a marca TEELING mais do que duplicou de tamanho e expandiu significativamente a sua presença global. A TEELING é agora exportada para mais de 80 mercados em todo o mundo.

“Meu irmão e eu sabemos que, na Bacardi, a TEELING está nas melhores mãos possíveis”, afirma Jack Teeling, cofundador da Teeling Whiskey Company. “Trabalhar em estreita colaboração com a equipe da Bacardi nos últimos nove anos comprovou que, como uma empresa familiar, a Bacardi valoriza tudo o que a marca TEELING representa e seu compromisso em elevar o padrão do whisky irlandês. Agora, com a TEELING e a fantástica equipe em Dublin integrando-se totalmente à família Bacardi, estamos entusiasmados para ver tudo o que eles conquistarão nos próximos anos.”

Desde sua fundação em 2012, a Teeling Whiskey Company deixou sua marca no mundo do whisky graças à sua abordagem inovadora na criação de whiskies irlandeses artesanais em pequenos lotes. Hoje, TEELING é a marca de Whisky Irlandês mais Premiada do Mundo*, com sua qualidade e sabor excepcionais reconhecidos por premiações como o World Whiskies Awards, o Irish Whiskey Masters, o International Wine & Spirit Competition e o San Francisco World Spirits Competition, entre muitas outras. A Destilaria de Whisky TEELING, que abriu as suas portas em 2015 como a primeira nova destilaria em Dublin em mais de 125 anos, é uma vitrine da maestria por trás da marca e já recebeu mais de um milhão de visitantes.

* Com base no World Whiskies Awards, 2019-2025

Beba sempre com responsabilidade.

Sobre TEELING Whiskey

A Teeling Whiskey Company foi fundada em 2012 para reviver a antiga marca registrada da família TEELING de whisky irlandês e trazer a destilação artesanal de volta a Dublin. Desde então, a Teeling tornou-se a empresa de whisky irlandês mais inovadora, impulsionando a inovação e oferecendo uma seleção de whiskies irlandeses exclusivos, artesanais e produzidos em pequenos lotes. A Destilaria Teeling Whiskey iniciou suas operações em 2015, marcando a primeira nova destilaria em Dublin em mais de 125 anos, e já recebeu mais de um milhão de visitantes desde a sua inauguração. O uísque TEELING é agora exportado para mais de 80 mercados diferentes e conquistou mais de 650 prêmios internacionais por sua qualidade. TEELING, sua identidade visual e o logotipo da fênix são marcas registradas.

Sobre a Bacardi Limited

A Bacardi Limited, a maior empresa internacional privada de bebidas destiladas, produz, comercializa e distribui bebidas destiladas e vinhos. O portfólio da Bacardi Limited compreende mais de 200 marcas e rótulos, incluindo o rum BACARDÍ®, a tequila PATRÓN®, a vodka GREY GOOSE®, o whisky escocês DEWAR’S®, o gin BOMBAY SAPPHIRE®, o vermute e os vinhos espumantes MARTINI®, a tequila CAZADORES® 100% agave azul e outras marcas líderes e emergentes, como o whisky escocês WILLIAM LAWSON’S®, o conhaque D’USSÉ®, o whisky americano ANGEL’S ENVY® e o licor de flor de sabugueiro ST-GERMAIN®. Fundada há mais de 164 anos em Santiago de Cuba, a Bacardi Limited, empresa familiar, emprega atualmente cerca de 8.000 pessoas, opera instalações de produção em 10 países e territórios e comercializa suas marcas em mais de 160 mercados. Bacardi Limited refere-se ao grupo de empresas Bacardi, incluindo a Bacardi International Limited. Acesse www.bacardilimited.com ou nos siga no LinkedIn e Instagram.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Consultas da Mídia:

Ruth Dunne, Gerente de Marketing, TEELING whiskey

ruth@teelingwhiskey.com

Andrew Carney, Diretor de Comunicações, Bacardi

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