APLV: a busca por respostas das famílias

Até chegar ao diagnóstico da alergia à proteína do leite de vaca (APLV), muitas famílias enfrentam um caminho marcado por incertezas e tentativas sem resposta. Para muitas mães, a jornada começa com um desconforto difícil de explicar: um choro que não passa, noites mal dormidas, um bebê aparentemente saudável, mas inquieto. O que poderia ser apenas cólica ou uma adaptação comum dos primeiros meses, em alguns casos, esconde uma condição mais complexa, e nem sempre rapidamente reconhecida.

Esse percurso até a resposta costuma ser mais longo e desgastante do que se imagina. Uma pesquisa nacional realizada pela Editora Abril, em parceria com a Danone Nutricia, com mais de 600 mães e pais de crianças com APLV, mostra que mais da metade das famílias leva pelo menos três meses e passa por três ou mais médicos até chegar ao diagnóstico correto.

Mais do que o tempo, o estudo revela um sentimento comum: o de não saber exatamente o que está acontecendo. Segundo o levantamento, 85% dos responsáveis não conheciam a APLV antes do diagnóstico, o que torna o processo ainda mais desafiador e solitário.

Na prática, essa jornada costuma ser marcada por idas e vindas, mudanças na rotina e uma constante sensação de tentativa e erro. Muitas famílias relatam testar diferentes abordagens, ajustar a alimentação, buscar novas opiniões médicas, tudo isso enquanto lidam com o desconforto do bebê e a insegurança de ainda não ter respostas claras.

“Identificar a APLV nem sempre é simples, porque os sintomas podem variar bastante de um bebê para outro. Em alguns casos, os sintomas aparecem como cólicas intensas, diarreia, vômitos ou fezes com sangue. Em outros, surgem na pele, como manchas vermelhas. Além disso, as reações podem ser imediatas ou levar dias para se manifestar, o que dificulta a associação entre os sintomas e a alimentação”, explica Dra. Marise Tofoli, gastroenterologista e hepatologista pediátrica.

Nesse contexto, o desgaste vai além do físico. A pesquisa mostra que a própria jornada até o diagnóstico é percebida como uma das principais dificuldades ao lidar com a APLV, refletindo o impacto emocional acumulado ao longo desse processo.

Quando a rotina muda e a da família também

Após o diagnóstico, a principal etapa do cuidado com a APLV é a dieta de exclusão do leite de vaca e de seus derivados, sempre com orientação profissional. Essa mudança exige ajustes na rotina alimentar da criança e da família, além de atenção aos rótulos e à introdução de novos alimentos. A restrição alimentar, necessária para o controle dos sintomas, pode trazer desafios emocionais e sociais, especialmente pela necessidade de vigilância constante.

Na prática, essa realidade ganha forma em histórias como a de Karen Bédd, mãe do João Miguel, de 4 anos, diagnosticado com APLV aos 45 dias de vida, após semanas de incerteza. A alergia persistiu até cerca de um ano e meio. “No começo, era só dúvida. A gente sente que tem alguma coisa errada, mas ninguém consegue dizer exatamente o que é. Foram dias e noites tentando entender, mudando coisas, ouvindo opiniões diferentes”, relembra.

Para ela, o diagnóstico trouxe mais do que uma resposta clínica; trouxe alívio. Mas o caminho até ali deixou marcas. “Quando veio o diagnóstico, foi um alívio, mas também um susto por tudo que a gente enfrentou até chegar ali. E, depois disso, começa outra fase”.

Essa “outra fase” envolve adaptação, aprendizado e, muitas vezes, a necessidade de lidar com a falta de compreensão ao redor. “No começo, ninguém entendia. Sempre tinha alguém que dizia: ‘Ah, só um pedacinho não faz mal’. Mas faz, e muito. A gente aprende na prática que não dá para flexibilizar”, conta.

Para a Dra. Marise, esse tipo de relato é comum e reforça a importância de ampliar o olhar sobre a APLV para além do diagnóstico. “É uma jornada que envolve não só o cuidado com a criança, mas também o acolhimento da família. O acompanhamento próximo e a escuta são fundamentais para orientar, reduzir a ansiedade e ajudar essas famílias a se sentirem mais seguras ao longo do processo”, complementa.

A experiência de Karen reflete um ponto central: a jornada da APLV não é apenas clínica, ela é emocional, prática e social. Vai desde o momento em que os primeiros sinais aparecem até o instante em que a família finalmente encontra uma explicação para o que está vivendo. Entre dúvidas, tentativas e ajustes, mães, pais e cuidadores aprendem a observar com mais atenção, confiar na própria percepção e insistir na busca por respostas. E, quando elas finalmente chegam, trazem mais do que um nome, trazem direção, segurança e, principalmente, alívio.

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Este é um material informativo sobre APLV. É recomendado consultar sempre um médico e/ou nutricionista.