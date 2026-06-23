Entenda o que é a depilação definitiva com laser de díodo

A busca por métodos de remoção de pelos de longa duração impulsionou o crescimento da depilação a laser nos últimos anos. Com a popularização da tecnologia feita com o laser de díodo, homens e mulheres passaram a ter acesso a diferentes unidades disponíveis na Europa. Entre as opções disponíveis no continente, a rede espanhola Láserum foi uma das marcas que se especializou neste tipo de tratamento de depilação a laser.

Com isso, a técnica tornou-se uma das mais utilizadas pela rede devido à sua capacidade de atuar em diferentes tipos de pele e áreas do corpo. Segundo a empresa, por conta da potência aplicada, geralmente a nova tecnologia necessita de menos sessões para obter resultados duradouros. A rede ainda afirma que um dos benefícios do método é a ??redução dos danos à pele, permitindo um tratamento extremamente preciso e com custos menores.

O que é o laser de díodo e como ele atua sobre o pelo

Ainda sobre a publicação da rede espanhola Láserum, o laser de díodo é uma tecnologia desenvolvida para atuar diretamente sobre a melanina presente no pelo. Durante a aplicação, a energia luminosa emitida pelo equipamento é absorvida pelo pigmento do fio e convertida em calor. Esse processo alcança a estrutura responsável pelo crescimento dos pelos, reduzindo progressivamente sua capacidade de regeneração.

O mecanismo é baseado em um princípio conhecido na dermatologia como fototermólise seletiva. Na prática, a energia é direcionada para o folículo piloso, preservando os tecidos ao redor da região tratada.

Como os pelos passam por diferentes fases de crescimento ao longo do tempo, nem todos se encontram no mesmo estágio durante uma sessão. Por esse motivo, são necessárias aplicações sequenciais para atingir o maior número possível de folículos em fase ativa.

O laser de díodo se consolidou no mercado por combinar alcance em profundidade e adaptação a diferentes características de pele. Outra característica frequentemente destacada pelas clínicas da rede é a possibilidade de tratar áreas extensas do corpo em períodos relativamente curtos, graças aos sistemas de aplicação utilizados pelos equipamentos mais recentes.

A tecnologia é empregada em regiões como pernas, axilas, virilhas, braços, abdômen, costas e rosto, sempre respeitando protocolos específicos para cada área. A escolha dos parâmetros utilizados durante o procedimento varia de acordo com fatores como espessura do pelo, tonalidade da pele e histórico do paciente.

O crescimento da procura também impulsionou a abertura de novas unidades da rede especializada que trabalham com essa tecnologia. Com isso, a depilação a laser de díodo com a Láserum, rede que atua na Espanha e Portugal, já está presente em diferentes cidades dos dois países.

Laser com díodo, lâmina, cera ou creme depilatório: qual método utilizar para qual pele

A escolha dos métodos de depilação continua sendo uma das principais dúvidas entre consumidores que procuram alternativas para remover os pelos corporais. Lâmina, cera, cremes depilatórios e tecnologias a laser apresentam características distintas, com vantagens e limitações que variam de acordo com o tipo de pele, a sensibilidade da região tratada e a expectativa de duração dos resultados.

A lâmina permanece entre as opções mais utilizadas devido à praticidade e ao baixo custo. O método corta o pelo na superfície da pele e pode ser aplicado em praticamente todas as regiões do corpo. No entanto, como não atua sobre a raiz, o crescimento tende a ser percebido novamente em poucos dias. Em algumas pessoas, o uso frequente também pode estar associado ao aparecimento de irritações e pelos encravados.

A depilação com cera, por sua vez, remove o pelo desde a raiz e costuma proporcionar um intervalo maior entre as sessões. O método é amplamente utilizado em áreas como pernas, virilhas e axilas. Apesar disso, a técnica pode causar desconforto durante a aplicação e nem sempre é indicada para pessoas com pele mais sensível e propensas a irritações.

Outra alternativa disponível no mercado são os cremes depilatórios. Nesse caso, segundo a empresa, substâncias químicas dissolvem a estrutura do pelo próximo à superfície da pele, permitindo sua remoção sem a necessidade de lâminas ou puxões. Embora seja um procedimento simples, os resultados são temporários e algumas formulações podem provocar reações em pessoas com peles mais sensíveis.

Já a depilação a laser atua de forma diferente dos métodos tradicionais. Em vez de remover apenas a parte visível do pelo, a tecnologia direciona energia para o folículo piloso, reduzindo gradualmente sua capacidade de produzir novos fios. Entre as opções disponíveis, o laser de díodo tornou-se uma das tecnologias mais utilizadas devido à sua adaptação a diferentes fototipos e regiões corporais.

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Segundo informações divulgadas pela Láserum, a escolha do método ideal depende de fatores como cor da pele, espessura do pelo, sensibilidade individual e objetivos de longo prazo. Enquanto a lâmina, a cera e os cremes oferecem resultados temporários, o laser é utilizado por pessoas que procuram uma redução progressiva e duradoura do crescimento dos pelos.