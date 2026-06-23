Lopes lança unidade dedicada ao Minha Casa, Minha Vida
Operação será voltada exclusivamente aos imóveis do programa habitacional; empresa prevê equipe de até 200 corretores atuando na nova frente.
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A Lopes anunciou a criação da unidade de negócios Lopes Econômico, dedicada à venda de imóveis pelo programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), que responde hoje por mais da metade dos lançamentos no Brasil.
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Segundo Cyro Neufel, diretor de Relações com Investidores da Lopes, o movimento acompanha a criação da Faixa 4 do programa, voltada a famílias com renda bruta mensal de até R$ 13 mil.
“A expansão é consequência das novas regras, elevação do teto de financiamento e aumento das faixas de renda e de valor máximo dos imóveis”, afirmou Neufel, lembrando que a faixa contempla imóveis de até R$ 600 mil, com prazo de financiamento de até 35 anos.
Para atender o público do programa, a Lopes inaugurou um showroom no bairro de Pinheiros, em São Paulo, em um espaço de 400 metros quadrados, próximo a uma estação de metrô.
No local, a empresa iniciará a operação com 50 corretores na equipe de atendimento, dos quais 60% já atuam no segmento econômico. A meta, no entanto, é ampliar o time para 200 profissionais.
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Em 2025, o MCMV registrou mais de 224 mil unidades lançadas e orçamento de R$ 180 bilhões. Nos últimos três anos, o programa superou 2 milhões de moradias contratadas e tem meta de alcançar 3 milhões até 2026.
Website: https://www.lopes.com.br/