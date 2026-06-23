Lopes lança unidade dedicada ao Minha Casa, Minha Vida

A Lopes anunciou a criação da unidade de negócios Lopes Econômico, dedicada à venda de imóveis pelo programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), que responde hoje por mais da metade dos lançamentos no Brasil.

Segundo Cyro Neufel, diretor de Relações com Investidores da Lopes, o movimento acompanha a criação da Faixa 4 do programa, voltada a famílias com renda bruta mensal de até R$ 13 mil.

“A expansão é consequência das novas regras, elevação do teto de financiamento e aumento das faixas de renda e de valor máximo dos imóveis”, afirmou Neufel, lembrando que a faixa contempla imóveis de até R$ 600 mil, com prazo de financiamento de até 35 anos.

Para atender o público do programa, a Lopes inaugurou um showroom no bairro de Pinheiros, em São Paulo, em um espaço de 400 metros quadrados, próximo a uma estação de metrô.

No local, a empresa iniciará a operação com 50 corretores na equipe de atendimento, dos quais 60% já atuam no segmento econômico. A meta, no entanto, é ampliar o time para 200 profissionais.

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Em 2025, o MCMV registrou mais de 224 mil unidades lançadas e orçamento de R$ 180 bilhões. Nos últimos três anos, o programa superou 2 milhões de moradias contratadas e tem meta de alcançar 3 milhões até 2026.