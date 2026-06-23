Teuto bate recorde e produz 741 milhões de unidade

O Laboratório Teuto alcançou um marco inédito em sua trajetória: a produção de 741 milhões de unidades farmacotécnicas no mês de maio, número que representa o maior volume já fabricado pela empresa em seus quase 80 anos de operação. O recorde, comemorado internamente como uma “missão cumprida”, reflete um ciclo de expressivos investimentos em tecnologia, modernização industrial e valorização de seus colaboradores.

Com sede no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), o Teuto consolidou-se como um dos principais vetores da economia regional e nacional. Atualmente, a empresa conta com mais de 4,5 mil colaboradores diretos e indiretos, movimentando a cadeia farmacêutica e fortalecendo a posição de Anápolis como um dos mais importantes polos do setor no país.

Parte central da estratégia para atingir a marca histórica foi a modernização tecnológica da planta industrial. Entre 2025 e 2026, o Teuto implantou novos equipamentos de produção e embalagem, com destaque para máquinas capazes de produzir até 1 milhão de comprimidos por hora, o que quadruplica o volume em determinadas linhas de medicamentos.

Para o diretor industrial do Teuto, Daniel Diegues, a inovação vai além da velocidade. “O aumento da nossa capacidade produtiva se traduz diretamente em qualidade e segurança para o país. Estamos ampliando a disponibilidade de medicamentos e garantindo o abastecimento do sistema de saúde com confiabilidade”, afirma.

Diegues destaca ainda o impacto do monitoramento digital em tempo real. “O diferencial dessas novas tecnologias não está apenas na velocidade, mas principalmente no controle. Hoje operamos com monitoramento digital em tempo real, acompanhando máquinas, indicadores de performance e parâmetros de qualidade por sistemas integrados”, explica.

Crescimento com foco nas pessoas

Mesmo com automação de ponta, o recorde de 741 milhões de unidades, no entanto, é celebrado pela companhia como um feito construído por pessoas. Presidente do Conselho Administrativo do Teuto, Ítalo Melo, reforça que o fator humano segue sendo o principal diferencial.

“Crescer com tecnologia também significa investir em pessoas. A qualificação das equipes é essencial para garantir segurança sanitária, eficiência produtiva e responsabilidade com o paciente”, acentua. A empresa promove constantemente programas de capacitação, desenvolvimento de talentos e valorização da mão de obra local, uma política que, segundo os dirigentes, torna possível conciliar alta produtividade com qualidade de vida no trabalho.

Celebração

Para celebrar a conquista, o Teuto realizou uma série de eventos internos em todos os setores da empresa, contemplando colaboradores de todos os turnos. As confraternizações incluíram sorteios e prêmios, em reconhecimento ao esforço coletivo que viabilizou o recorde.

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“Mais do que números, esse recorde representa o compromisso de cada colaborador que, diariamente, transforma ciência e tecnologia em saúde. O Teuto valoriza profundamente seu time e sabe que esse resultado só foi possível graças às pessoas”, completa Ítalo Melo.