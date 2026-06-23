Vó Alzira retorna com linha festa para o Dia dos Pais

A Fábrica de Bolo Vó Alzira, rede com mais de 300 lojas no Brasil, lança sua campanha nacional de Dia dos Pais, intitulada "Do Primeiro Passo à Primeira Fatia". Com início em 1º de agosto, a marca busca celebrar a data por meio de um conceito voltado para memória afetiva e convivência familiar, ao mesmo tempo em que reforça a presença da linha de bolos de festa no portfólio.

A campanha dá continuidade à divulgação da linha festa, que recentemente passou por reformulação, incluindo nova massa de pão de ló e alterações na composição dos recheios.

A linha festa faz parte da estratégia da rede de ampliar as ocasiões de consumo além dos bolos tradicionais. A atualização dos produtos incluiu mudanças nos recheios, com a adição de uma camada extra e a utilização de ingredientes que proporcionam sabores mais intensos.

A iniciativa acompanha um movimento observado no mercado de confeitaria, que conversa com a categoria festa da marca. Segundo informações divulgadas pelo Giro News, o segmento de confeitaria e festas no Brasil deve movimentar cerca de R$ 21 bilhões em 2026, impulsionado pelo crescimento da demanda por doces artesanais, sobremesas e produtos personalizados.

Estudos divulgados pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) ainda indicam que sobremesas como brigadeiros gourmet, bolos porcionados, de vitrine e para festas mantêm procura ao longo de todo o ano, não apenas em datas comemorativas. Entre os fatores apontados para esse comportamento estão a versatilidade dos produtos e sua associação a momentos de celebração.

Nesse contexto, a campanha destaca o bolo sabor Óreo, caracterizado pela combinação de camadas de recheio e ingredientes inspirados nessas tendências.

Storytelling: o valor da presença

O conceito criativo da campanha tem como base a memória afetiva e os momentos compartilhados entre pais e filhos. A proposta busca associar o bolo às ocasiões de convivência que se tornam celebrações.

A campanha “Do Primeiro Passo à Primeira Fatia” foi desenvolvida para destacar a importância das experiências vividas em cada fase da paternidade e das tradições construídas em torno da mesa.

Além da comunicação nas lojas, a campanha também será desdobrada nas redes sociais da marca com conteúdo voltado para histórias e relações entre diferentes gerações.

Cardápio: sabores da linha festa

Além do sabor Óreo destaque da campanha, outros 16 sabores integram a linha festa da rede.

Fidelidade e facilidade no PDV

Para incentivar as vendas, a rede promove o programa de fidelidade “Quero Mais Bolo”. Na primeira compra, o cliente já ingressa no nível Bronze, garantindo 5% de cashback para pedidos futuros.

Os novos cardápios e banners da campanha estarão disponíveis em todas as unidades, inclusive nas plataformas de delivery como iFood e 99 Food.

Os produtos da linha festa estão sujeitos à encomenda, sendo recomendada a consulta prévia à unidade de interesse.

Sobre a Fábrica de Bolo Vó Alzira

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A Fábrica de Bolo Vó Alzira é uma rede de franquias especializada em bolos caseiros, reconhecida por unir tradição, qualidade e padronização. Inspirada nas receitas de Dona Alzira, a marca oferece um portfólio variado de produtos e atua em diversas regiões do Brasil, com foco em expansão sustentável e inovação no varejo alimentar.