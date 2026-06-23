Ilhéus atrai turistas na temporada das jubartes

Ilhéus, no litoral sul da Bahia, ganha destaque durante a temporada de observação das baleias-jubarte. Entre os meses de junho e outubro, as águas quentes da região recebem esses animais durante o período de migração, quando as baleias se aproximam da costa baiana para acasalar e dar à luz.

O fenômeno natural tem contribuído para fortalecer o ecoturismo na cidade, ampliando o interesse de visitantes por experiências ligadas à natureza, à preservação ambiental e ao contato com a vida marinha. Além das praias, da história do cacau e dos roteiros culturais associados a Jorge Amado, Ilhéus passa a oferecer também uma vivência ligada à observação responsável das gigantes do oceano.

O período considerado mais favorável para os passeios ocorre entre meados de julho e setembro, quando há maior possibilidade de avistamento. Durante os percursos embarcados, os visitantes podem observar comportamentos característicos das jubartes, como saltos, movimentos de cauda, aproximação de mães com filhotes e respirações na superfície.

De acordo com Ricardo Ferreira, CEO da Cacau Turismo, a temporada das jubartes reforça a diversidade turística de Ilhéus. “Ilhéus é um destino que reúne história, cultura, gastronomia, praias e experiências naturais muito marcantes. A observação das baleias-jubarte mostra ao visitante um outro lado da cidade, ligado ao ecoturismo e à valorização da vida marinha”, afirma.

Para o setor turístico, a presença das jubartes representa uma oportunidade de movimentar a economia local de forma sustentável, estimulando passeios guiados, hospedagem, gastronomia e serviços ligados à recepção de visitantes. Ao mesmo tempo, a atividade exige orientação profissional, respeito às normas de segurança e cuidado para que a experiência não interfira no comportamento dos animais.

Com a temporada, Ilhéus reforça sua posição como um destino completo no litoral sul da Bahia, reunindo atrativos naturais, culturais e históricos em uma mesma viagem. A observação das baleias-jubarte se soma aos demais roteiros da cidade e contribui para consolidar a região como referência para quem busca experiências turísticas autênticas e conectadas à natureza.

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