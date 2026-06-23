Vó Alzira aposta em kit festa para jogos da Copa

A Fábrica de Bolo Vó Alzira, rede com mais de 300 lojas no Brasil, é conhecida pelos bolos caseiros, mas também conta com uma linha de produtos voltada para celebrações, incluindo bolos de festa, recheados, salgadinhos e kits festa. Durante a Copa do Mundo, a marca busca dar maior visibilidade a esse segmento, reforçando seu posicionamento ligado aos encontros e às comemorações.

O período da Copa do Mundo costuma movimentar o consumo de alimentos e bebidas para serem compartilhados em casa. Segundo dados divulgados pelo portal Consumidor Moderno, supermercados concentram 47% das intenções de compra durante o evento, seguidos pelas categorias de alimentos e snacks (43%) e bebidas (36%).

Entre os itens mais consumidos estão petiscos (57%), carnes para churrasco (51%) e snacks (46%). Já entre as bebidas, refrigerantes (76%) e cervejas (75%) lideram a preferência dos consumidores. Apenas 22% dos brasileiros pretendem assistir aos jogos em bares, restaurantes ou espaços públicos.

Dados do iFood, baseados em uma média de comportamento observada durante a Copa do Mundo de 2022 e os Jogos Olímpicos, apontam crescimento de 66% na busca por salgadinhos e combos e aumento de 41% nas buscas por refrigerantes uma hora antes das partidas.

Dentro desse contexto, a Fábrica de Bolo Vó Alzira busca ampliar a presença do kit festa nessas celebrações, como parte da estratégia da marca de fortalecer ocasiões de consumo relacionadas a momentos compartilhados.

Sabores para compartilhar

A marca trabalha o conceito de memória afetiva e busca associar seus produtos a momentos de convivência. A proposta acompanha um comportamento observado durante grandes eventos esportivos, em que as reuniões em casa ganham destaque.

Segundo dados divulgados pelo portal Máquina do Esporte, 64% dos brasileiros pretendem comprar alimentos e bebidas para reunir amigos e familiares durante os jogos, representando um mercado potencial de 105 milhões de pessoas. O levantamento também aponta que 59% dos consumidores planejam organizar encontros ou churrascos durante as partidas.

Cardápio: o bolo para diferentes momentos

O kit festa é composto por um bolo das linhas tradicional, recheada ou festa, refrigerante e salgadinhos (fritos ou assados), como coxinha, bolinha de queijo, empadinha, quibe.

A Fábrica de Bolo Vó Alzira também oferece outras opções para diferentes ocasiões de consumo, como minicakes, bolos de pote e fatias, disponíveis nas lojas físicas e nas plataformas de delivery. A oferta e disponibilidade do kit festa pode variar conforme a unidade, sendo recomendada a consulta prévia.

Informações sobre combos e seus respectivos valores podem ser encontradas diretamente nas lojas ou plataformas de delivery.

Fidelidade e facilidade no PDV

Para incentivar as vendas, a rede promove o programa de fidelidade “Quero Mais Bolo”. Na primeira compra, o cliente já ingressa no nível Bronze, garantindo 5% de cashback para pedidos futuros.

Sobre a Fábrica de Bolo Vó Alzira

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A Fábrica de Bolo Vó Alzira é uma rede de franquias especializada em bolos caseiros, reconhecida por unir tradição, qualidade e padronização. Inspirada nas receitas de Dona Alzira, a marca oferece um portfólio variado de produtos e atua em diversas regiões do Brasil, com foco em expansão sustentável e inovação no varejo alimentar.