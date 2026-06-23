Casais adotam o cuidado com a pele como uma jornada a dois

O autocuidado ganhou novos contornos nos últimos anos e, agora, cada vez mais, também faz parte de uma rotina carinhosa. Em meio à expansão do mercado de estética e à crescente valorização de práticas voltadas ao bem-estar, especialistas têm observado casais transformando clínicas dermatológicas e consultórios em ambientes compartilhados.

De acordo com a dermatologista Juliana Fontan (CRM-PE 15198/RQE 136), essa tendência reflete uma mudança comportamental interessante: procedimentos estéticos deixam de ocupar um espaço individual para integrar hábitos de cuidado mútuo. “Assim como treinos, alimentação saudável e viagens passaram a ser experiências divididas, tratamentos voltados à saúde e aparência da pele também começam a fazer parte dessa dinâmica. Casais têm buscado consultas e tratamentos juntos, muitas vezes motivados por um desejo em comum de envelhecer bem e investir na autoestima. Existe uma visão muito mais equilibrada da estética, associada à saúde, bem-estar e prevenção”, afirma a médica.

A percepção da especialista é confirmada pelos números do setor. Segundo levantamento da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), o Brasil segue entre os maiores mercados globais de procedimentos estéticos, com crescimento expressivo especialmente nas categorias minimamente invasivas. Paralelamente, a procura masculina por tratamentos dermatológicos vem aumentando de forma contínua, com os homens já representando 16% dos pacientes que realizam procedimentos não cirúrgicos no mundo todo.

Bioestimuladores de colágeno para regenerar a pele

Segundo a médica, entre os tratamentos mais procurados por casais estão os bioestimuladores de colágeno. “Trata-se de um procedimento injetável, que estimula as células a reconstruírem a estrutura de suporte da pele, de dentro para fora. O objetivo não é apenas tratar a flacidez, mas sim regenerar a base da pele, devolvendo a ela sua espessura, firmeza e elasticidade”, detalha a dermatologista.

É o caso de Sculptra,?o?único?bioestimulador?com ação regenerativa completa. Além de aumentar a espessura dérmica,?o produto age regenerando a matriz extracelular?— estrutura vital que sustenta as células e regula suas funções. Ele ainda estimula a produção de colágeno e elastina da própria pele, deixando-a mais firme, com resultados que podem durar mais de dois anos.?

O casal de influenciadores Theodoro (@theodoro) e Cadu Bispo (@cadubispo) está entre os adeptos desta rotina de cuidados. Eles compartilham abertamente a estética como parte do bem-estar do casal. “Fazer esses tratamentos juntos já se tornou algo muito natural para nós. Existe apoio, troca e um entendimento de que cuidar da aparência também faz parte do nosso bem-estar. Sculptra, por exemplo, nos conquistou por sua proposta de regeneração completa da pele, que está belíssima, firme e saudável”, conta Theodoro.

Naturalidade com o ácido hialurônico injetável

Outro tratamento frequentemente procurado entre casais é o ácido hialurônico injetável, utilizado para realçar pontos de beleza do rosto. “O ácido hialurônico está presente naturalmente no nosso organismo e é responsável por manter hidratação, elasticidade e sustentação da pele. A aplicação estética é muito procurada por pacientes que buscam resultados sutis, seja para suavizar sinais do envelhecimento, restaurar volume ou melhorar o viço da pele”, explica a Dra. Juliana.

Atualmente, Restylane é uma das linhas de ácido hialurônico injetável disponíveis no mercado, reconhecida por redefinir contornos?e melhorar a qualidade da pele, com?naturalidade?e personalização.?O portfólio conta?com um tipo de ácido hialurônico injetável para cada parte da face.?Para proporcionar melhora na hidratação da pele, por exemplo, a linha conta com Restylane?Skinboosters, que?também?age melhorando outros aspectos da?pele, como: brilho, tom, textura, maciez, linhas finas e rugas, cicatrizes de acne e poros.

Do consultório para casa

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Esse movimento também se reflete para além dos consultórios, ganhando espaço na rotina dentro de casa por meio do skincare compartilhado entre os pombinhos. Além de fortalecer o autocuidado como prática contínua, Dra. Juliana destaca que uma rotina adequada de skincare também exerce papel importante na complementação dos tratamentos injetáveis, ajudando a potencializar e prolongar os resultados.



A marca de skincare regenerativo Alastin, por exemplo,?conta com alguns produtos?que apresentam em sua formulação?a exclusiva Tecnologia?TriHex, uma combinação de peptídeos que ajuda a remover fragmentos de colágeno e elastina danificados, estimulando a regeneração da pele. Estudos já mostram como a associação de Sculptra e Alastin Restorative Skin Complex, por exemplo, favorece maior densidade e firmeza da pele.



Vale lembrar que Sculptra e Restylane devem ser aplicados por profissionais habilitados à prática de injetáveis.