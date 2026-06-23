Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Travel Tech Just Travel participa do VivaTech 2026 em Paris

A participação da Just Travel Tour no VivaTech 2026, em Paris, aproximou a travel tech brasileira das discussões sobre inteligência artificial generativa, governança digital e automação de processos em um dos principais eventos internacionais dedicados à inovação e à transformação tecnológica.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
23/06/2026 16:20

compartilhe

SIGA
×
Travel Tech Just Travel participa do VivaTech 2026 em Paris
Travel Tech Just Travel participa do VivaTech 2026 em Paris crédito: DINO

Modelos avançados de inteligência artificial generativa, governança digital e automação de processos lideraram os debates do VivaTech 2026, realizado de 17 a 20 de junho, em Paris, na França. O encontro reuniu empresas, startups e especialistas de diferentes países para apresentar soluções tecnológicas voltadas à transformação digital e discutir tendências que devem influenciar diversos setores da economia nos próximos anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Just Travel Tour, travel tech brasileira, esteve presente na programação, acompanhando de perto as discussões sobre inteligência artificial, infraestrutura tecnológica e transformação digital. A participação permitiu à empresa ampliar seu networking internacional, conhecer soluções desenvolvidas por organizações de diferentes países e observar aplicações práticas de tecnologias voltadas ao aumento da eficiência operacional e da competitividade.

Ao longo do evento, a equipe também acompanhou painéis e apresentações sobre o avanço da IA generativa, segurança da informação, governança de dados e integração de ferramentas inteligentes aos processos corporativos, temas que vêm ganhando espaço em diversos setores da economia, incluindo o turismo.

“A imersão no VivaTech comprova a necessidade de alinhar a infraestrutura tecnológica local aos padrões de inteligência artificial globais”, afirma João Nou, CEO da Just Travel Tour.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com o encerramento da feira, a empresa passa a avaliar os conhecimentos adquiridos e as soluções observadas durante o evento, buscando identificar oportunidades que possam contribuir para o aprimoramento de seus processos e para o desenvolvimento de iniciativas alinhadas às transformações tecnológicas do mercado. A participação reforça o compromisso da Just Travel Tour em acompanhar as principais tendências globais e manter uma visão estratégica sobre a evolução da tecnologia aplicada ao setor de viagens.



Website: https://justtraveltour.com/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay