Travel Tech Just Travel participa do VivaTech 2026 em Paris

Modelos avançados de inteligência artificial generativa, governança digital e automação de processos lideraram os debates do VivaTech 2026, realizado de 17 a 20 de junho, em Paris, na França. O encontro reuniu empresas, startups e especialistas de diferentes países para apresentar soluções tecnológicas voltadas à transformação digital e discutir tendências que devem influenciar diversos setores da economia nos próximos anos.

A Just Travel Tour, travel tech brasileira, esteve presente na programação, acompanhando de perto as discussões sobre inteligência artificial, infraestrutura tecnológica e transformação digital. A participação permitiu à empresa ampliar seu networking internacional, conhecer soluções desenvolvidas por organizações de diferentes países e observar aplicações práticas de tecnologias voltadas ao aumento da eficiência operacional e da competitividade.

Ao longo do evento, a equipe também acompanhou painéis e apresentações sobre o avanço da IA generativa, segurança da informação, governança de dados e integração de ferramentas inteligentes aos processos corporativos, temas que vêm ganhando espaço em diversos setores da economia, incluindo o turismo.

“A imersão no VivaTech comprova a necessidade de alinhar a infraestrutura tecnológica local aos padrões de inteligência artificial globais”, afirma João Nou, CEO da Just Travel Tour.

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Com o encerramento da feira, a empresa passa a avaliar os conhecimentos adquiridos e as soluções observadas durante o evento, buscando identificar oportunidades que possam contribuir para o aprimoramento de seus processos e para o desenvolvimento de iniciativas alinhadas às transformações tecnológicas do mercado. A participação reforça o compromisso da Just Travel Tour em acompanhar as principais tendências globais e manter uma visão estratégica sobre a evolução da tecnologia aplicada ao setor de viagens.