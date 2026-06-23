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Fim da escala 6x1 exige transição estruturada, diz Sintelmark

O Sindicato Paulista das Empresas de Contact Center (Sintelmark) defende que a PEC exige uma transição estruturada, construída por meio da negociação coletiva, para preservar empregos e garantir a sustentabilidade das operações

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Repórter
23/06/2026 16:18

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Fim da escala 6x1 exige transição estruturada, diz Sintelmark
Fim da escala 6x1 exige transição estruturada, diz Sintelmark crédito: DINO

A possível substituição da escala de trabalho 6x1 pelo modelo 5x2 no Brasil precisa ser acompanhada de uma transição responsável para evitar efeitos colaterais indesejados sobre o emprego formal, especialmente em setores intensivos em mão de obra, como o de telesserviços e relacionamento com clientes.

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O alerta é de Luís Crem, presidente do Sindicato Paulista das Empresas de Contact Center (Sintelmark), entidade que representa um dos segmentos que mais empregam jovens e trabalhadores em primeiro emprego no país.

Segundo Crem, o debate sobre a modernização das jornadas é legítimo e acompanha uma transformação global das relações de trabalho. No entanto, a implementação de mudanças estruturais sem planejamento adequado pode produzir consequências opostas às pretendidas.

“Defendemos a evolução das relações de trabalho e reconhecemos a importância da qualidade de vida dos profissionais. Mas uma mudança dessa magnitude exige previsibilidade, diálogo e adaptação gradual para que não resulte em perda de empregos justamente em um momento de forte avanço tecnológico”, afirma.

O setor de telesserviços opera, em grande parte das vezes, 24 horas por dia, sete dias por semana, atendendo bancos, empresas de telecomunicações, varejo, saúde, utilities, tecnologia e serviços digitais. A redução da jornada impacta diretamente o dimensionamento das equipes, os contratos em vigor, os custos operacionais e os níveis de serviço exigidos pelos contratantes.

De acordo com o presidente do Sintelmark, a preocupação central está na necessidade de que a implementação das novas regras ocorra de forma planejada, respeitando as características operacionais do setor e garantindo condições para que empresas e trabalhadores se adaptem ao novo cenário com previsibilidade e segurança jurídica.

“Uma mudança dessa magnitude exige diálogo permanente entre representantes dos trabalhadores e das empresas. A construção de soluções negociadas será essencial para preservar empregos, manter a competitividade do setor e assegurar a continuidade dos serviços prestados à população”, observa Crem.

O setor emprega 1,5 milhão de trabalhadores em todo o país e historicamente funciona como importante porta de entrada para jovens no mercado formal. Por isso, a entidade defende que qualquer alteração nas regras de jornada seja acompanhada de mecanismos de preservação de empregos, adaptação progressiva dos contratos e reconhecimento das particularidades das operações contínuas.

“O texto aprovado pela Câmara reconhece a importância das negociações coletivas para a implementação das mudanças em setores que possuem escalas específicas. Nesse contexto, os sindicatos patronais e laborais assumem papel estratégico na construção de soluções que conciliem os avanços pretendidos pela PEC com a preservação dos empregos formais e a continuidade dos serviços essenciais”, destaca o presidente do Sintelmark.

Entre os pontos considerados fundamentais pelo setor estão:

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  • Implementação gradual e com cronograma previsível;
  • Adequação dos contratos vigentes entre contratantes e prestadores de serviço;
  • Segurança jurídica para modelos de escala e compensação de jornada;
  • Proteção dos empregos durante o período de transição;
  • Flexibilidade operacional para atividades que exigem cobertura contínua e atendimento 24x7.


“É possível avançar na modernização das jornadas sem comprometer a competitividade das empresas e sem colocar em risco milhares de postos de trabalho. O desafio é construir uma transição equilibrada, que proteja os trabalhadores, preserve empregos e garanta a continuidade dos serviços essenciais à população”, conclui.



Website: https://www.linkedin.com/company/sintelmark-empresas-especializadas-nas-relacoes-clientes/

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