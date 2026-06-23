Fintech Zipdin reforça quadro de associadas da ABCD

Representante das fintechs de crédito, a Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD) anuncia a Zipdin como nova afiliada da entidade. Em operação desde 2015, a empresa é uma Sociedade de Crédito Direto (SCD) com foco em soluções modulares de Credit as a Service que permitem que parceiros, sejam eles correspondentes bancários, bancos, varejistas ou administradoras de cartão de crédito, ofereçam produtos de crédito completos a seus clientes.

Entre as modalidades oferecidas pela fintech, que viabilizou mais de R$ 2 bilhões em recursos financeiros no ano passado, estão Crédito do Trabalhador, antecipação de Saque-Aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), Crédito Direto ao Consumidor, crédito pessoal e cartões de crédito, entre outros.

“Neste momento, estamos trabalhando em inúmeros desenvolvimentos para o produto Crédito do Trabalhador, além de fortalecer a utilização da Inteligência Artificial em todos os processos do negócio. Nossa projeção para este ano é dobrar o volume transacionado em 2025”, afirma Francisco Carvalho, fundador e CEO da Zipdin.

Sobre fazer parte da associação, da qual a empresa já foi membro anteriormente, Carvalho destaca a importância da interlocução com o setor de crédito digital. “Nascemos com o objetivo de democratizar o crédito, assim estamos em constante evolução e atentos às necessidades dos clientes. E, para isso, é fundamental estabelecer uma maior troca com o mercado”, completa o executivo.

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Diretora-executiva da ABCD, Claudia Amira ressalta que a chegada da Zipdin fortalece ainda mais a representatividade da entidade em um ano em que o crédito segue no centro de importantes debates.