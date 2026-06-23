Meta lança IA e amplia anúncios no Instagram

A Meta anunciou em junho de 2026 o lançamento do Meta Business Agent, ferramenta de inteligência artificial desenvolvida para auxiliar empresas no atendimento de clientes por meio do WhatsApp, Messenger e Instagram. A novidade foi apresentada durante o evento Conversations 2026 e tem como proposta automatizar interações comerciais, responder dúvidas frequentes, recomendar produtos e apoiar processos de venda em diferentes canais digitais.

Segundo informações divulgadas pela empresa, a solução foi projetada para operar continuamente, permitindo que negócios mantenham atendimento ativo ao longo do dia. O recurso também pode realizar recomendações personalizadas, auxiliar no agendamento de serviços e transferir o atendimento para operadores humanos quando necessário.

O lançamento ocorre em um cenário em que as plataformas da Meta concentram um volume significativo de interações entre empresas e consumidores. Dados divulgados pela companhia indicam que mais de um bilhão de conversas ocorrem diariamente entre pessoas e empresas por meio do WhatsApp, Messenger e Instagram. A empresa também informa que versões anteriores de seus recursos de inteligência artificial já eram utilizadas por mais de um milhão de anunciantes e organizações ao redor do mundo.

A novidade pode gerar impactos, especialmente para pequenos negócios que utilizam anúncios no Instagram como estratégia de atração de clientes. Com a integração entre campanhas publicitárias e ferramentas de atendimento automatizado, empresas passam a contar com novos recursos para responder a usuários que chegam por anúncios, mensagens diretas ou formulários de contato.

Para Bruno Ads, especialista em marketing e fundador da Bruno Ads, a evolução das ferramentas de inteligência artificial representa uma mudança relevante na forma como pequenas empresas administram o relacionamento com potenciais clientes. “A integração entre anúncios e inteligência artificial tende a reduzir o tempo de resposta e ampliar a capacidade de atendimento dos pequenos negócios, especialmente em períodos fora do horário comercial”, afirma.

De acordo com o especialista, a velocidade de resposta tem se tornado um fator importante em estratégias digitais voltadas à geração de oportunidades comerciais. Nesse contexto, recursos automatizados podem auxiliar empresas a organizar fluxos de atendimento e qualificar contatos recebidos por campanhas realizadas no Instagram, Facebook e WhatsApp.

A expansão de ferramentas baseadas em inteligência artificial também acompanha uma tendência observada em diferentes setores da economia, nos quais processos de atendimento e comunicação digital passam por crescente automação. O movimento busca aumentar a disponibilidade dos canais de contato e facilitar a gestão de interações em ambientes digitais.

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Com o lançamento do Meta Business Agent, a Meta amplia seu portfólio de soluções voltadas à comunicação entre empresas e consumidores. A iniciativa reforça o avanço da inteligência artificial aplicada ao atendimento digital e pode influenciar a forma como pequenos negócios utilizam anúncios no Instagram para estabelecer relacionamento e conduzir conversas com potenciais clientes.