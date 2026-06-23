Ilhéus promove Copa com várias modalidades

Ilhéus, no sul da Bahia, se prepara para receber mais uma edição da Copa Ilhéus, evento multiesportivo que reunirá atletas da cidade e de municípios da região em três dias de programação. A competição será realizada entre os dias 26 e 28 de junho, no Ginásio de Esportes Herval Soledade, com disputas de voleibol, futsal e basquete.

Além de incentivar a prática esportiva, eventos desse perfil também contribuem para ampliar a movimentação na cidade, especialmente em setores como alimentação, transporte, hospedagem, comércio e turismo. Para destinos turísticos como Ilhéus, a realização de competições esportivas fortalece o calendário local e ajuda a atrair visitantes em diferentes períodos do ano.

A cidade, conhecida por suas praias, fazendas de cacau, gastronomia e patrimônio cultural ligado à obra de Jorge Amado, também tem buscado diversificar suas atividades e experiências para moradores e turistas. Nesse contexto, o esporte surge como mais uma oportunidade de integração, lazer e valorização regional.

De acordo com Ricardo Ferreira, CEO da Cacau Turismo, eventos esportivos ajudam a ampliar a percepção de Ilhéus como destino completo. “Quando a cidade recebe uma competição, ela não movimenta apenas os atletas. Familiares, equipes, visitantes e moradores também participam desse fluxo, consumindo serviços locais e conhecendo melhor os atrativos de Ilhéus”, afirma.

Segundo Ferreira, o turismo esportivo pode funcionar como complemento às experiências tradicionais oferecidas no município. “Ilhéus já é muito forte pelo turismo histórico, cultural, gastronômico e de natureza. Quando eventos esportivos entram nesse calendário, eles ajudam a criar novos motivos para as pessoas visitarem a cidade e permanecerem por mais tempo”, complementa.

A realização da Copa Ilhéus também reforça a importância de eventos regionais para estimular hábitos saudáveis, promover a convivência entre equipes e fortalecer os vínculos criados por meio do esporte. Para o setor turístico, iniciativas como essa contribuem para posicionar Ilhéus como um destino que vai além do sol e praia, reunindo cultura, lazer, esporte e experiências ligadas à identidade local.

Com programação voltada à participação de equipes de Ilhéus e da região, a competição deve movimentar o Ginásio Herval Soledade e reforçar o papel da cidade como ponto de encontro para diferentes públicos no sul da Bahia.

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