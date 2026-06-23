Empresa de marcas amplia atuação empresarial

A proteção jurídica de empresas em crescimento tem passado por uma mudança de percepção no mercado. O registro de marca, antes tratado por muitos empreendedores como uma etapa burocrática, passou a ser associado à proteção de ativos, reputação, diferenciação comercial e segurança para expansão.

No ambiente empresarial, a marca funciona como elemento de identificação, diferenciação e reconhecimento no mercado. Quando registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), passa a contar com proteção jurídica para uso exclusivo em território nacional, o que reforça sua importância em estratégias de expansão, posicionamento e preservação de ativos intangíveis.

Esse entendimento aproxima a propriedade intelectual de outras decisões empresariais. À medida que uma empresa cresce, a proteção do nome e da identidade visual tende a se conectar a contratos, relações trabalhistas, estrutura societária, cobranças, obrigações tributárias, governança e gestão de riscos. Nesse cenário, a marca registrada passa a ser uma das camadas de proteção do negócio.

Após consolidar sua atuação em registro e proteção de marcas, a Registrou Marcas amplia seu campo de atuação com a criação da Registrou Consultoria Empresarial. A nova empresa é voltada à consultoria empresarial preventiva e tem como foco apoiar negócios na organização jurídica de suas operações, com atendimento a empresas de diferentes segmentos e especialidade no setor hoteleiro.

“A consultoria preventiva permite identificar riscos antes que eles afetem a operação, a reputação ou o crescimento do negócio”, afirma John Lima, advogado e cofundador da Registrou Consultoria Empresarial. Segundo ele, empresas em crescimento tendem a acumular riscos quando decisões comerciais, contratuais e operacionais não são acompanhadas por uma estrutura jurídica preventiva.

A estrutura da Registrou Consultoria Empresarial combina atuação jurídica e experiência prática em negócios. John Lima, advogado e cofundador da empresa, reúne vivência em proteção de marcas e oito anos de experiência no setor hoteleiro. João Victor Sampaio agrega mais de uma década de atuação em assessoria jurídica para empresas, com passagem por demandas empresariais, trabalhistas e tributárias.

O enfoque na hotelaria também é reforçado pela participação de Diego Silveira e Leonardo Silveira, sócios da Foco Tecnologia e Marketing. A empresa atua em tecnologia para hospitalidade há mais de 16 anos, o que aproxima a consultoria de temas recorrentes no setor, como contratos com canais de venda, gestão de equipes, relação com hóspedes, fornecedores, proteção de marca e regularidade operacional.

De acordo com dados institucionais, o Grupo Registrou soma mais de 5 mil empresas atendidas em todo o Brasil. A Registrou Consultoria Empresarial possui duas sedes físicas e atuação em todo o território nacional, com áreas consultivas ligadas a contratos, marcas, estrutura societária, trabalhista, tributária, cobrança e prevenção.

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A ampliação da Registrou para a consultoria empresarial reflete uma movimentação em que a proteção jurídica deixa de ser vista apenas como resposta a conflitos e passa a integrar o planejamento de empresas em crescimento. Para negócios que buscam expandir, profissionalizar processos ou reduzir riscos operacionais, a organização preventiva passa a compor uma agenda mais ampla de proteção empresarial.