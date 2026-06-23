Busca por rejuvenescimento facial cresce no Brasil

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A busca por procedimentos de rejuvenescimento facial vem acompanhando uma mudança importante no comportamento dos pacientes no Brasil e no mundo. Se antes o foco estava em transformações mais evidentes, atualmente cresce a procura por abordagens que preservem características individuais e priorizem resultados naturais, discretos e duradouros.



Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), os procedimentos minimamente invasivos seguem em ascensão no país, impulsionados principalmente pela busca por menor tempo de recuperação e resultados mais sutis. O movimento acompanha uma tendência mundial de tratamentos voltados à naturalidade e à individualização estética.



De acordo com a cirurgiã plástica Dra. Julia Real (CRM 63303 - RQE 47938), especialista em rejuvenescimento facial, a principal mudança está relacionada à forma como o envelhecimento passou a ser compreendido tanto pelos profissionais quanto pelos pacientes. “Hoje existe um entendimento maior de que o rosto envelhece em diferentes camadas. Não se trata apenas de rugas ou excesso de pele, mas também de perda de volume, mudanças estruturais e alteração da qualidade da pele ao longo do tempo”, afirma.



Esse novo olhar modificou a forma como os procedimentos faciais são indicados. Em vez de tratamentos isolados, cresce o conceito de planejamento facial individualizado, no qual diferentes abordagens podem ser combinadas de acordo com a anatomia, a fase de envelhecimento e os objetivos de cada paciente.



Entre as técnicas cirúrgicas que ganharam destaque nos últimos anos está o Deep Plane Facelift, abordagem que atua em estruturas profundas da face e busca resultados mais naturais e duradouros quando comparada a técnicas mais antigas de lifting facial. Segundo especialistas, o objetivo atual da cirurgia facial deixou de ser apenas “esticar” a pele e passou a priorizar o reposicionamento anatômico dos tecidos.



Além das cirurgias, procedimentos como toxina botulínica, bioestimuladores e enxerto de gordura facial também seguem entre os mais procurados. O enxerto de gordura, por exemplo, vem sendo associado não apenas à reposição de volume, mas também à melhora da qualidade da pele devido ao potencial regenerativo do tecido adiposo.



Outro fator observado no cenário atual é o aumento da procura por procedimentos preventivos. Pacientes mais jovens passaram a buscar avaliações precoces e tratamentos menos invasivos, com foco em manutenção facial e prevenção de sinais mais avançados do envelhecimento.



Dados recentes divulgados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica mostram que os procedimentos faciais continuam entre os mais realizados no país, acompanhando o crescimento do interesse por tratamentos estéticos ligados à autoestima e ao bem-estar.



Para a Dra. Julia Real, a tendência atual aponta para um rejuvenescimento mais estratégico e menos padronizado. “O paciente moderno não busca mudar de rosto. Existe uma valorização muito maior da naturalidade e da própria identidade facial. Hoje, o principal objetivo é envelhecer de forma equilibrada, respeitando características individuais e utilizando técnicas adequadas para cada momento”, conclui.